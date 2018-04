Steirische Weinwoche: Die Weinstadt Leibnitz lebt Tradition

26.04.2018, 08:57 Uhr

Seit der 1. Steirischen Weinwoche 1970 wurden 24 Steirische Weinköniginnen in Leibnitz feierlich gekrönt.



Besonderheiten



Weinstadt Leibnitz

Bei der ersten Steirischen Weinwoche 1970, damals noch in der Jänner-Straße, wurde auch eine Steirische Weinkönigin gekrönt, die den steirischen Weinbau in der Regel zwei Jahre lang repräsentiert. Ulrike Cramer aus Kitzeck im Sausal hat als erste Weinkönigin die bis dato gepflegte Tradition von Weinköniginnen eingeleitet.Von 1994 bis 1998 haben nacheinander die Petrowitsch-Schwestern aus Glanz an der Weinstraße das steirische Weinland regiert. Im Jahr 1996 folgte, ausnahmsweise im Bischöflichen Weinkeller von Schloss Seggau, weil das Weinwochengelände in der Bahnhofstraße damals eine Baustelle und die Weinwoche offiziell ausgefallen war, Barbara Petrowitsch Schwester Beatrix nach. Im Geburtsjahr der WOCHE Leibnitz wurde das Steirerland von Helene Lazarus (1992 bis 1994) aus St. Stefan ob Stainz regiert. Auf eine dreijährige Amtszeit als Weinkönigin der Steiermark kam einzig Regina Elsnegg (2004 bis 2007) aus Eckberg.Ebenso lange Tradition wie die Steirische Weinwoche und das Amt der Weinkönigin hat die Durchführung der Weinwoche stets in der Bezirksstadt Leibnitz. Anfangs in der Jänner-Straße, später im Marenzihof in der Bahnhofstraße.