Stopp dem Lohndumping

30.04.2018, 12:29 Uhr

Mit Beratung bekämpft Servicestelle in Spielfeld Lohn- und Sozialdumping in Zeiten der Hochkonjunktur.



Grobe Verstösse



Gegen Ausbeutung

Wie wichtig die Service-, Beratungs- und Anlaufstelle "Faire Arbeit" im ehemaligen Gemeindeamt von Spielfeld ist, zeigte die erste Jahresbilanz über die Nutzung dieser Einrichtung der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und des Landes Steiermark direkt an der slowenisch-österreichischen Grenze. Im Zuge von 250 Beratungsgesprächen wurden zahlreiche Sozialdumpingfälle zur Anzeige gebracht, bei der es in der Steiermark zu Unterentlohnung und sozialer Benachteiligung von slowenischen Arbeitern kommt.Bei den von Fachexpertin Manuela Rozin geführten Beratungen wurde Lohn- und Sozialbetrug aufgedeckt und zur Anzeige gebracht. „Schwerpunkte der Beratungen waren zu 30 % KV-Unterentlohnungen, bei 25 % gab es keine Auszahlung der Sonderzahlungen. Rund 40 % der Arbeitnehmer waren nicht bei der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse gemeldet und 5 % benötigten Hilfe bei Behördenangelegenheiten”, so GBH LGF Andreas Linke.„Wir schauen hin, was den aus Slowenien nach Österreich entsendeten Arbeitnehmern wirklich zusteht. Mit steigender Konjunktur steigt leider auch Lohn- und Sozialdumping. Durch Beratung und Intervention liegt die Erfolgsquote bei 80 %. Das heißt die Arbeitnehmer bekommen ihren Lohn und Sonderzahlungen und wir sorgen damit für fairen Wettbewerb", so NRAbg. Josef Muchitsch."Es ist nicht akzeptabel, dass durch Lohndumping steirische Mitarbeiter vom Markt verdrängt werden. Wir müssen im Sinne eines fairen Wettbewerbs in Slowenien Aufklärungsarbeit leisten. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Nur wenn sich alle an die Regeln halten und faire Löhne zahlen, kann es einen fairen Wettbewerb geben”, mahnt LH-Stellvertreter Michael Schickhofer."Bei der Entsendung von Arbeitskräften für die Baubranche und Metallindustrie steckt System dahinter. Wenn ein slowenischer Facharbeiter hierzulande als Fließenlegerlehrling mit wenigen Stunden angemeldet wird, aber 50 bis 60 Stunden arbeitet, werden wir dem Unternehmer auf die Finger klopfen", verspricht NRAbg. Muchitsch energisch.