SU Noricum Raiffeisenbank Judo Leibnitz zieht Bilanz

10.09.2018, 13:13 Uhr

Gelungener Sommer-Trainingsabschluss und erfolgreicher Turniereinstieg in Split/CRO.

Das letzte von sechs Sommer Trainingslagern wurde in Split/CRO (24. bis 29. 8. 2018) absolviert. Zuvor gab es aber noch ein Turnier mittlerer Stärke zu absolvieren.Die Judokas begaben sich mit 12 Sportlern in den Alterklassen u16, u18 und Allgemeiner Klasse, drei Trainern und vier Funktionären nach Split. Bereits das Quartier, eine private Ferienanlage, direkt am Meer war Garant für eine erfolgreiche Woche.

Das Turnier am 25. 8. 2018

Trainingslager

12 SportlerInnen, davon 5 mit Doppelstart in der nächst höheren Altersklasse erkämpften 8 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze. In der Vereinswertung unter 40 Vereinen und 7 Nationen wurde Platz 2 erkämpft. Damit wurde die Wettkampfherbstsaison erfolgreich gestartet.Beim darauffolgendem Trainingslager (bis 29.08.2018) nahmen 400 Sportler aus 9 Nationen teil. Die Sportler absolvierten täglich 4 Stunden Wettkampftraining und 45min Morgentraining. Neben dem erfolgreichen Wettkampf und dem erfolgreichen Trainingslager wurde noch kräftig am Team Building gearbeitet – während sich die Sportler unter anderem im Meer regenerierten, fungierten die Funktionäre und Trainer als Köche – bereiteten stets Frühstück, Mittag- und Abendessen vor – eine tolle gelungene Vereinsmaßnahme mit ausschließlich zufriedenen Gesichtern…