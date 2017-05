Tag der Einsatzorganisationen für Kinder

09.05.2017, 08:22 Uhr

Einsatzorganisationen aller Art präsentieren sich am 19. Mai am Sportplatz in Weitendorf.

Das Kindergartenprojekt „Helfen ist doch KINDERleicht – mit der Eule ohne Beule“ läuft seit September 2016 im Kindergarten Stocking mit der Zielsetzung, den Kindern Begriffe wie Sicherheit, Unfallverhütung, Gesundheit und Erste Hilfe altersgemäß nahezubringen.Dabei werden spielerisch Informationen und Sachwissen zu den ausgewählten Themen vermittelt und den Kindern die Möglichkeit geboten, das erworbene Wissen in kontrollierter Umgebung und unter fachgerechter und pädagogisch-adäquater Anleitung auszuprobieren und anzuwenden.Im Rahmen des Gesamtprojektes werden mehrere Teilprojekte wie z.B.: eine Olympiade für die Kinder, um das Erlernte zu festigen und ein Kindernotfallkurs für die Eltern durchgeführt.Ein weiteres Teilprojekt ist das Event “Einsatzorganisationen für Kinder und Jugendliche“. Dieses Event findet am 19. Mai von 14 bis 19 Uhr am Sportplatz in Weitendorf bei Wildon statt.Es präsentieren sich viele bekannte Einsatzorganisationen, um den Kleinen und Kleinsten Einblick in ihren Arbeitsalltag zu gewähren. "Zusätzlich soll besonders den Kindern und Jugendlichen durch eigenständiges Ausprobieren eingängig erklärt werden, wie Hilfe funktioniert mit dem Ziel, sowohl Prävention als auch die Umsetzung von Rettungsmaßnahmen zu verstehen", erzählt Projektleiter Jürgen Lancaj und Papa zweier Kinder im Kindergarten Stocking.Zusätzlich zum Lernen und Verstehen gibt es ein Rahmenprogramm mit Kinderanimation, Hüpfburg und DJ. Auch für das leibliche Wohl aller Altersklassen wird bestens gesorgt sein.