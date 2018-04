Termine in der Naturparkgemeinde Heimschuh

25.04.2018, 08:16 Uhr

27. April und 25. Mai, 13 bis 14.30 Uhr: Kostenlose Rechtsberatung durch Dr. Emil Knauer im Gemeindeamt Heimschuh3. Mai, 17 Uhr: Eröffnung Schratl-Saison6. Mai: Florianisonntag mit Hl. Messe und Segnung des Feuerwehrhauses18. Mai und 13. Juni: Kostenlose Bauberatung in der Gemeinde, die nächsten Termine für den Gestaltungsbeirat: 2. Mai und 6. Juni19. Mai, 16 Uhr: Kräuterseminar in der Schutzengelhalle, Anmeldung bei Daniela Posch unter Tel.: 0664/5021312Näheres auf der Gemeinde-Homepage: www.heimschuh.at21. Juni, 18 Uhr: Fachvortrag zum Thema Bewegung in der Schutzengelhalle30. Juni, 18 Uhr: Italienischer Abend mit Musik und italienischen Spezialitäten am Schratlplatz, veranstaltet von der ÖVP7. Juli, 7 Uhr: Fetzenmarkt der FF mit Grillabend beim Bauhof