„The Green Lie“: Gratis-Film und Diskussion mit LAbg. Sandra Krautwaschl und Herbert Kain („Bio Ernte Austria“) in Leibnitz

21.09.2018, 09:35 Uhr

Bootes Film beschäftigt sich mit dem „Greenwashing“-Phänomen, also mit Tricks, mit denen Konzerne das Image ihrer Produkte verbessern wollen, mit Hilfe von Zertifikaten, die die Nachhaltigkeit ihrer Produkte versprechen, doch - so die These des Films - die Vorgaben dafür oft nicht einhalten. „The Green Lie“ wurde bei der heurigen Berlinale uraufgeführt.„The Green Lie“ – Gratis-Film und Diskussion mit LAbg. Sandra Krautwaschl und Herbert Kain („Bio Ernte Austria“)Am: Freitag, 28. September 2018, um 19.00 UhrOrt: Dieselkino, Klostergasse 12, Leibnitz