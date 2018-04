"Theater Marmelade" im Buschenschank Schneeberger

23.04.2018, 11:03 Uhr

"Kein Känguru in Österreich": Unterhaltsam, humorvoll, perfekt inszenziert und unbedingt sehenswert: Gilles Pugibet und Avelyn Francis ergänzen sich auf der Bühne perfekt und sorgen für Höchstleistungen.

Vielseitigkeit zeichnet das begabte Künstlerpaar Gilles Pugibet und Avelyn Francis aus, das zur Zeit mit der Komödie "Kein Känguru in Österreich" im Buschenschank Schneeberger in Heimschuh für große Begeisterung sorgt. Mittlerweile ist die Südsteiermark für die beiden Schauspieler und Musiker Gilles Pugibet und Avelyn Francis zum Lebensmittelpunkt geworden.Das Theater Marmelade gastiert im Buschenschank Schneeberger noch am 27. und 28. April jeweils um 19.30 Uhr. Theater-Saaleinlass ab 19 Uhr. Nähere Infos und Platzreservierung unter Tel. 0677/61139008.