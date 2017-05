Tolle Mathematik-Leistungen von Schülern der VS Gralla

04.05.2017, 11:54 Uhr

Zwei Buben der Volksschule Gralla waren heuer besonders erfolgreich. Christoph Schadler (am Foto links) erreichte in der Landeswertung der 3. Klassen den 10. Platz. Alexander List war unter den Viertklassern gar der zweitbeste Steirer. Beide Schüler werden nun am Bundesfinale in der Uni Graz teilnehmen. Wir gratulieren herzlich!