Über den Ortsnamen Turnau

Die Gemeinde Turnau ist größtenteils eben und liegt auf jener Hochfläche, die sich vom Aflenzertal neben dem Seebach erhebt und bis Veitsch fortzieht. Die Ortsbezeichnung „Turnau“ hat ihren Ursprung weder in Leibesübungen noch in einer Sportverletzung. Das Grundwort „Turn“ ist eine spätalthochdeutsche Bezeichnung für einen „Turm“. So schrieb Goethe noch 1805 „Thurn“. Das Bedeutungswort „Au“ ist kein Schmerzenslaut, sondern das abgestumpfte „Aue“ was eine Uferweide bezeichnet, wie z. B. Lindau, Grünau, Wetterau usw.

Um in der Ortsnamenbildung weiterzukommen, ist festzuhalten, dass ein Turm in einer Augengegend zu suchen ist.

Turnau ist ein historisch sehr bedeutender Ort, dessen Name vom Gotteshaus geprägt ist. Der sehr alte Kirchturm besteht aus drei Stockwerken. In einem der erwähnten Stockwerke des Turmes befand sich die Jahr 1786 entstandene Schule, damit es der Lehrer zum Wetterläuten schnell bei der Hand sei.

Man sagt, dieser Turm sei zuerst ein Wachturm zum Schutz der Wanderer durch das Aflenzer-, Stübminger- und Veitschertal gewesen und da rundherum Auen und Wälder bestanden, sei die Gegend „Thurmau“ genannt worden. Damit ist die Entstehung des Ortsnamens bisher so erklärt worden.

Quellen: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Band 1 und 21, topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark, Janisch, III. Band, Graz 1885.

