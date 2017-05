Über den steiermärkischen Hopfenanbau

07.05.2017, 13:45 Uhr

Im Gebiet von Leutschach besteht der Hopfenanbau neben Weinkulturen, obwohl der Hopfenanbau weiter im Osten seinen Ursprung hat. An der östlichen Grenze der Steiermark gegen den Wechsel sind im Jahre 1788 die ersten Hopfenreben in Ilz vom Anton Hering, vulgo Moosmayer, gesetzt worden, die durch einen Zeitraum von mehreren Jahren ohne Nachahmung dastanden, bis Freiherr von Lilien in Hohenbruck, Graf von Wildenstein in Kalsdorf und Pucher in Feldbach gegen Ende des 18. Jahrhunderts neue Hopfengärten angelegt haben. Doch alle Bemühungen blieben vereinzelt, und erst seit der Gründung der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft im Jahre 1819 hat die Hopfenkultur einen erfreulichen Aufschwung genommen. Schon bei der Versammlung 1820 wurde der Hopfenbau angeregt, und vom Jahre 1821 bis 1823 sind über 10.000 Hopfenreben bei Admont durch Josef von Eiselsberg, in Dornegg durch den Verwalter des Grafen Schönborn, Franz Hayd und in Mauthaus bei Graz durch Herrn Karl Königshofer gesetzt worden.

Diese Beispiele fanden Nachahmung und es sind in den ersten zwei Dezennien des Bestehens der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft, also vom Jahre 1819 bis 1839, 56 Joch mit etwa 128.800 Setzlingen der Hopfenkultur gewidmet worden, wobei Anton Klein in Pettau, Dr. von Mandelstein in Marburg, Graf Lamberg in Feistritz bei Ilz, Graf von Schönborn in Dornegg, Feilhofen und Arnfels, Pfarrer Pierwipfel in Fehring, Anton Heschel in Kalsdorf bei Ilz, Denike in Kranichsfeld, Grubmüller in Kindberg, Gräfin von Burgstall in Hainfeld, Ebersberg in Farrach bei Judenburg und Baron von Teimer in Herbersberg eine besondere Erwähnung verdienen.Vom Jahr 1840 bis zum Jahr 1852 machte der Hopfenanbau weit größere Fortschritte als in den vorangegangenen zwanzig Jahren, denn es sind in dem Zeitraum von 12 Jahren bei 20 Joch mit rund 46.000 Stangen in den Filialen Ost- und Westgraz von den Herren Possek, von Kottowitz, Diefenbacher, Pachler, Hecht, R. von Scherer, Pramberger, Hammer, Schott, Thimer, Welsbacher, Kotzmuth, Hold usw. mit Hopfenreben besetzt worden; bei 5 Joch mit 11.500 Stangen in der Filiale Weiz von Tangl, Arresch, Hutterer, Wilfling, Wurzinger usw.; bei 15 Joch mit 34.500 Stangen in der Filiale Hartberg von Graf von Kottulinsky, Hutterer, Thaler, Pöltl, Spörk, Grimmel, Kamplmillner, Oberhofer, Knar, Holler usw.; bei 2 Joch mit 4.600 Stangen in der Filiale Marburg von den Herrn Graf von Brandis, Tscheligi, Jurko usw.; bei 3 Joch mit 6.900 Stangen in der Filiale Radkersburg von Gröll in Mureck, Herbst in St. Peter am Ottersbach; bei 2 Joch mit 4.600 Stangen in der Filiale Voitsberg von Eisenbraun und Dr. Haffner; bei 3 Joch in der Filiale Stainz von Herrn Neuhold usw. bei 4 Joch in der Filiale Florian; bei 3 Joch in der Filiale Wildon von K. Lewohl usw.; bei 5 Joch in der Filiale Feldbach; bei 3 Joch in der Filiale Gleinstätten von Graf von Khünburg.Der Hopfenanbau wird 1858 auf 140 Joch mit 350.000 Stangen betrieben.Nach dem Ersten Weltkrieg hat Österreich seine besten Hopfenanbaugebiete in der Gegend von Saaz in Nordböhmen und im Sanntal bei Cilli verloren. Der Hopfen musste um kostbare Devisen eingeführt werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dank der Initiative der Leutschacher Bauern und durch die Unterstützung der steirischen Brauereien gelungen, in diesem Gebiet den Hopfenanbau ins Leben zu rufen, der für die Steiermark von größter Bedeutung ist.Dieses günstige Hopfenanbaugebiet hat sich in unserem Bundesland in der Gegend von Leutschach entwickelt. Im Jahre 1955 haben sich hier über Initiative von Präsident Dr. Peter Reininghaus einige fleißige Bauern mit dem Hopfenanbau begonnen. 1963 ist der Hopfenanbau von Leutschach schon zu einem Begriff in der Steiermark geworden und hat eine reichliche Füller guter Ergebnisse gebracht. Vor allem hat er dem schwer ringenden Grenzlandbauern eine günstige Erwerbsquelle eröffnet, er hat früher nicht produktiv genutztes Land in hohem Grade nutzbar gemacht und so zur Besitzfestigung im Grenzland bedeutsam beigetragen. Dabei hat er die steirischen Brauereien zum Teil von der Hopfeneinfuhr unabhängig gemacht und dadurch zur Einsparung von Devisen beigetragen. Darüber hinaus ist der Leutschacher Hopfen dem besten auf der Welt gleichzuhalten. Eine Erweiterung der Hopfenanbaufläche, die natürlich nur Schritt für Schritt erfolgen kann, wird noch weiteren Grenzlandbauern günstige Verdienstmöglichkeiten bieten.Was die Bezeichnung des Ursprungs von Hopfen betrifft, bleibt das Produkt immer steiermärkisch, egal ob aus dem Sanntal oder Leutschach stammt. „Steiermark“ ist eine geografische Bezeichnung und keine politische. Eine „nationale“ Entrüstung erscheint deplatziert, wenn man weiß, dass ohnehin weltweit Heineken die Biere erzeugt.