Über Schilcher

09.09.2018, 17:05 Uhr

Die in Steiermark bekannte Wein-Spezialität „der Schilcher“, heißt in Deutschland Schiller; der Namensgeber der „Blauen Wildbacherrebe“ war die Herrschaft Wildbach bei Deutschlandsberg. Heimatschriftsteller preisen dieses Getränk als Säule steirischer „Volkskultur“, was immer das bedeuten soll. Immerhin ist der „rote Rebensaft“ aus der Weststeiermark ein Teil unserer Wirtschaftsgeschichte, die ich für Freundinnen und Freunde der Weinkultur recherchiert habe:Franz Xaver Rath, steirischer Gutsbesitzer und Mitglied der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft, aus Ehrenhausen an der Weinstraße stammend, schreibt 1820 über die Rebsorte:„Nr. 31. Der blaue Wildbacher.Eine um 1900 in der Schilchergegend fast ausschließlich, im Sausal und in der östlichen Steiermark vielfach angebaute Rebsorte, welche die eigentlichen, echten, charakteristischen steirischen Schilcherweine liefert. Es gibt drei Arten des Wildbachers, und zwar den großbeerigen, schütterbeerigen und kleinbeerigen. Nur der letztere liefert das charakteristische Schilcher Bukett und sollte bald vermehrt werden. Der Rebstock wächst mittelstark und zeichnet sich nicht nur durch eine große Fruchtbarkeit, sondern auch durch eine ausgesprochene Härte gegen Winterkälte und pilzliche Krankheiten aus. Er ist in Bezug auf Lage und Boden genügsam, obwohl die besten Weine in guten Lagen und in den Urgesteinsböden der eigentlichen Schilcher Gegend wachsen. Der Schnitt geschieht entweder nur auf Zapfen oder auf Halbbögen und Zapfen. Die Reife tritt spät ein. Die Sorte gedeiht auf allen bekannten Unterlagen.“GeschichteScheinbar gelang es schon den Kelten die europäische Wildrebe „Vitis silvestris“ zu kultivieren, die in den Flusstälern der Donau, Mur, Sulm und Save noch vor 150 Jahren wucherte. Nur der Schilcher bzw. die Wildbacher Rebe lässt sich bis zur Wildrebe zurückverfolgen. Die Behauptung, die Kelten hätten schon steirischen Schilcher getrunken, ist nicht bewiesen. Die Weinrebe verlangte eine intensive Pflege. Eine Ausnahme von der umsichtigen Betreuung machte im 19. Jahrhundert die blaue Wildbacher Rebe, die ganz frei auf Bäumen wuchs und gute Ernten brachte.Die erste Schilcher Rebe brachte schon 1664 Wolf von Saurau nach Ligist. Die ersten Schilcher Kulturen dürften in dieser Gegend aus 4000 Stöcken bestanden haben. Der Schilcher ist seit jeher ein Begriff für Weinkenner, denn im österreichischen und deutschen Weinbaugebiet gilt er als Rotwein mit eigenem Bukett. In Deutschland trägt er den Namen Schiller. Spötter meinten, der Name käme von den Augenerkrankungen, die der Weingenuss bewirke: vom Schielen.Die Bezeichnung „schilcherig“ taucht zuerst als Farbschattierung von roten Stoffen auf. Im Ligister Schlossinventar von 1699 heißt es: „Eine rot tafetene und eine schilchrig tafetene Bettdecke.“ Rotweinernten werden in den Verwaltungsrechnungen immer wieder erwähnt: „1673 item bei der Herrschaft Startin und 2 Eimer Rotwein erbaut.“ 1680 erntete die Herrschaft 125 Startin Weißwein und 7 Startin Rotwein. In Ligist pflanzte man hauptsächlich den „Blauen Wildbacher“ und den „Blauen Ortlieber“, da diese Traubensorten den besten Schilcher ergeben.

Verbreitung der Wildbacher RebeAus jenen frühen Weinsorten stammt die heute noch heimische „Schilcher Sorte“, die Wildbacher Rebe, ab, die sich bald über die Grenzen der Steiermark in andere Weinbaugegenden fortpflanzte.Der rosefärbige Wildbacher wird in seinem steirischen Ursprungsgebiet Deutschlandsberg als Schilcher Namensgeber für die Gegend in der Weststeiermark. Früher war die Rebe auch als „Blauer Greutler“, „Blauer Kracher“, echter blauer Wildbacher, „Gutblauer“, „Kleinblauer“, „Mauserl“, oder allgemein Schilchertraube genannt. Der Slowene nannte die Rebe „Ptinik crni“, der Deutsche Schiller und die Venzianer „bacaro“. Mutationen davon sind der „Spätblaue“, „Echtblaue“, der „Schlehenberger“, der „Rotblättrige Wildbacher“.Die Wildbacher Traube aus der Steiermark hat sich seit rund zweihundert Jahren in Deutschland ganz gut fortgepflanzt, während die vier Donautrauben dies verweigerten. In Deutschland nennt man das Produkt dieser Rebe Schiller, in Steiermark Schilcher. Ungefähr zur gleichen Zeit gelangte die Rebe auch von Deutschlandsberg in den Raum von Treviso, wo sie auf dem Weinberg Col Sandago unter der Bezeichnung „Wildbacher“ als rustikaler Wein produziert wird. Im Jahre 1903 beschreibt der Italiener Mondino in seinem Werk „I vitigni stranieri da vino coltivati in Italia“ diese ausländische Rebe; der italienische Wildbacher wird noch heute kultiviert und entspricht den dortigen Bodenverhältnissen.Vergleich mit anderen steiermärkischen RebensortenWas die im Lande verbreiteten Rebsorten betrifft, so kann die Steiermark sehr viele aufweisen und der Obergärtner der k. k. steiermärkischen Landwirtschafts-Gesellschaft, Franz Trummer hat in seinem Hauptwerk über die Klassifizierung und Beschreibung der steirischen Rebsorten 1841 und im Nachtrag von 1854 über 300 beschrieben.Unter diesen gibt es zu dieser Zeit 4 steirische Hauptsorten, aus denen die meisten heimischen Weine erzeugt werden, nämlich:1. der weiße Mosler, der im Luttenberger, Radkersburger, Pettauer-Stadtberger, Pickerer, Radiseller, Brandner, Schmitzberger und Rittersberger Weingebirge den Hauptsatz bildet und zugleich die besten Weine des Landes erzeugt.2. Der weiße Heunisch oder Belina hat die größte Verbreitung im Sausaler, Witscheiner, Windischbüheler, Marburger, Sauritscher und Kolosser Weingebirge, und selbst in der Umgebung von Graz bildet er den Hauptsatz der alten Weingärten.3. Der blaue Wildbacher oder Schilcher Stock bildet den Hauptsatz in allen Weingärten auf deutschsprachigem Gebiet der Steiermark, und wird auch häufig in der Umgebung von Graz und im Sausaler Weingebirge angetroffen; er widersteht ungünstigen Witterungsverhältnissen am besten, übertrifft durch seine Fruchtbarkeit alle übrigen einheimischen Sorten und liefert den bekannten Schilcher- oder blassroten Wein, der von vielen Konsumenten als erfrischendes Getränk, besonders im Sommer, noch geschätzt und verhältnismäßig teuer bezahlt wird.4. Der weiße Wipbacher oder die Lipuschna der Wenden hat in den südlichsten Weingärten des Landes, und zwar in denen von Wisell, Rann, Lichtenwald, Cilli, Rohitsch und der Kollos eine große Verbreitung, wo sie neben der Belina und einigen blauen Sorten fast ¾ des Satzes ausmacht.Flächenmäßige Erfassung steirischer Rebensorten: Weinbaulexikon 1930750 Hektar Direktträger712 Hektar Welschriesling658 Hektar Wildbacher (Schilcher)411 Hektar Grüner Sylvaner271 Hektar Gutedel154 Hektar Weißburgunder51 Hektar Blauer PortugieserGeringe Ausdehnung: Blauburgunder, Rheinriesling, Traminer, Ruländer.Beliebtheit des SchilchersIn dem Werk „Kellerwirtschaft“ von Prof. Emil Adam und HR. Prof. Adolf Fr. Heß, 1931 im Selbstverlag, Wien, ist den Schilcher zu lesen:„Rotweine von lichter Farbe sind sogenannte Schilcher, die nur geringen Wert besitzen; eine bläulich-rote Farbe zeigt geringen, ein feurigroter Farbton einen größeren Säuregehalt an, ein bräunlicher Ton bei jungen Rotweinen zeigt, dass sie nicht ganz gesund sind, sonst deutet er auf ein höheres Alter“.Der weststeirische „Schilcher“ war schon seit jeher eher das beliebteste Getränk der Landbevölkerung. In Deutschland nennt man den halbroten Wein auch Bleichert oder Schiller, auch Schieler. Die steirische Sortenbezeichnung „Schilcher“ bezeichnet einen Menschen mit Sehfehler. Wer weiß, vielleicht hat dieser einstmals bei den Einheimischen als „Rabiatperle“ verunglimpfte Rebensaft, seinen Namen von einem ihm als Verursacher zugeschriebenen Augenfehler.Das Hauptgebiet dieses „süffigen“, aber starken Weines war schon im 19. Jahrhundert die Gebiete Stainz, Deutschlandsberg, Schwanberg, Ligist bis Eibiswald, in welchen Gegenden fast jeder Bauer seinen Weingarten hatte. Den besseren Wein verkaufte er nach Graz und die größeren Ortschaften, aber zum Haustrunk blieb ihm immer noch genug minderwertiger über. Das Gesagte galt auch vom Gebiet östlich der Mur, wo ein leichter billiger Wein bis in die Gegend von Gleisdorf wuchs. Im Trinkverhalten zwischen Land- und Stadtbewohnern waren Unterschiede festzustellen: Die „Zuagrosten“ und Dienstboten aus dem Umland genossen weiterhin den gewohnten Schilcher. Die Stadtmenschen konsumierten bessere und schwächere Weine in geringeren Mengen. Sie bevorzugten den leichteren Radkersburger, den Sausaler und Windischbüchler. Aus Stainz wurde berichtet: „Obwohl Raufhändel in unserer Schilcher-Gegend nicht selten sind, so ereignete sich 1854 doch kein Totschlag, Mord oder Selbstmord. Bei den Talbewohnern ist der Charakter härter, das Temperament heftiger, manchmal rauflustig, zumal wo guter Schilcher gedeiht, der nicht zu Unrecht den Ruf hat, dass er „in die Faust geht.“ Im Dezember 1855 war der neue Schilcher schon längst klar und trinkbar geworden. Trotz des hohen Preises wurde ihm sehr zugesprochen, war der 1855er doch allgemein ein Spitzenwein. Wie gewöhnlich waren häufige Prügeleien, gerichtliche Klagen und mancherlei Unglück die Folgen davon. Im Frühjahr 1879 bietet der ungarische Weingroßhändler Anton Szeifricz aus Fünfkirchen (Pecs) unter anderem Villanyer Schiller Weine der Jahrgänge 1867, 1872 bis 1878 an. Ein solches Angebot erhält das Casino-Restaurant J. Trummer in Eggenberg bei Graz am 11. April 1879.