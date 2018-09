Union Leibnitz Volleyball auf Trainingslager

17.09.2018, 10:44 Uhr

Die erste Herrenmannschaft hat sich durch die Rückkehr der Brüder Wolfgang und Lukas Sauer enorm verstärkt – beide haben zuletzt bei Voitsberg in der zweiten Bundesliga gespielt. Wolfgang Sauer hat auch die Rolle des Trainers übernommen und die Mannschaft trainiert hart, um im Frühjahr den Aufstieg in die erste Landesliga zu erreichen. Auch die zweite Herrenmannschaft ist stark aufgestellt und strebt die Playoffs für den Aufstieg aus der Gebietsliga an.Die Damenmannschaft hat durch diese Veränderung mit Werner Schlatte einen erfahrenen Trainer dazubekommen und möchte im vorderen Bereich der Tabelle landen – mit Julia Daum wird auch eine erfahrene Spielerin wieder am Feld stehen und die jungen Talente anführen.Zur optimalen Vorbereitung war der Verein erstmals für drei Tage auf einem Trainingslager in der Sportarena in Bleiburg/Kärnten. Insgesamt 25 Spieler absolvierten mehrere Trainingseinheiten in der Heimhalle des österreichischen Meisters SK Aich/Dob – die Herren konnten in einem Trainingsspiel gegen die 2. Mannschaft des Meisters schon erste Erfolge erzielen. Neben den sportlichen Aktivitäten wurde auch ein gemeinsamer Ausflug auf die Petzen organisiert und die Gemeinschaft im Verein durch teambildende Massnahmen gefördert.Der Meisterschaftauftakt erfolgt am Sonntag, dem 7. 10., mit zwei Cupspielen in der JUFA Sporthalle in Leibnitz – und die ersten Heimspiele finden dann an den folgenden Wochenenden statt.Mit Schulbeginn hat auch wieder das Nachwuchstraining begonnen – Montag ab 17 Uhr wird im JUFA trainiert.