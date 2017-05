Unsere Botschafter für den Tourismus

05.05.2017, 15:34 Uhr

Ganz im Zeichen von "Wir schaffen Landerlebnis" steht die "Woche der Landwirtschaft".



Unsere Bauern leisten Großartiges - das wurde im Bezirk Leibnitz im Rahmen der "Woche der Landwirtschaft" von der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft mit Kammerobmann Gerald Holler, Kammersekretär Josef Fötsch sowie Renate Rotter (Urlaub am Bauernhof) und Bezirksbäuerin Grete Kirchleitner verdeutlicht. Unter dem Motto "Wir schaffen Landerlebnis" wurden die Leistungen der Bauern für Gesellschaft und Tourismus im Buschenschank Wölfl von Josef Schilcher in Oberfahrenbach - ein Paradebeispiel - aufgezeigt. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Bezirk Leibnitz als aufstrebende Tourismusregion gilt und die Zahl der Nächtigungen von 2015 auf 2016 um 7,3 Prozent auf 517.062 gestiegen sind. Unsere Bauern sorgen für die Landschaftspflege und das Image der Region", freut sich Rotter. "Und die Gastfreundschaft und die Kulinarik im Bezirk wird sehr geschätzt", unterstreicht Grete Kirchleitner, die stolz auf die vielen Produktauszeichnungen (Brotprämierung, GenussSalon, etc.) im Bezirk ist."Unsere Berechnungen ergaben, dass die Umweltpflegemaßnahmen alleine im Bezirk Leibnitz mehr als 4,2 Millionen Euro pro Jahr kosten würden, wenn nicht Bauern das machen würden", betont Gerald Holler und legt nach: "Niemand kommt nach Leibnitz, um in einem 'Urwald' Urlaub zu machen. Für die Offenhaltung unserer abwechslungsreichen Landschaft sorgen die Bauern." Um diese Arbeit künftig bewältigen zu können, müsse es aus der Sicht von Holler künftig eine finanzielle Unterstützung zu geben."Zudem wird immer mehr landwirtschaftliche Fläche verbaut", bringt Josef Fötsch seine Bedenken zum Ausdruck. "Im Jahr 1999 verfügte der Bezirk Leibnitz noch über eine Gesamtfläche von rund 60.000 Hektar, 2010 waren es insgesamt nur noch 56.400 Hektaran land- und Forstwirtschaftlichen Flächen. Davon gingen alleine 500 Hektar Wald verloren", belegt Fötsch mit Zahlen und führt vor Augen: "Die Ortszentren verkommen und die besten Flächen werden verbaut, um Einkaufstempel zu errichten. In der Folge müssen die Landwirte auf weniger geeignete Flächen ausweichen."gibt es auf Bauernhöfen 563.000 Nächtigungen - das bringt im ländlichen Raum einen Umsatz von 54 Millionen Euro.tragen rund 100 "Gutes vom Bauernhof"-Betriebe. Insgesamt vermarkten aber mehr als 500 Bauernhöfe Produkte ab Hof.