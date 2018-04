Unsere Natur braucht Helfer

30.04.2018, 12:14 Uhr

Bergwacht sucht Mitglieder

Im Rahmen des Aktionstages ist auch die Berg- und Naturwacht des Bezirks vor Ort und stellt ihre Aufgaben vor. Konkret geht es darum, neue Frauen und Männer jeden Alters sowie Jugendliche für die Berg- und Naturwacht zu finden. Am Tag der Sicherheit in Leibnitz werden aktive Berg- und Naturwächter vor Ort Auskunft über die vielfältigen Einsatzbereiche unserer Natur zuliebe geben. Zu den Erfolgen zählen: Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt, Gewässerschutz, Erhaltung wertvoller Biotope, Kontakt zur Bevölkerung, etc. Nähere Infos gibt es auch bei Bezirksleiter Johann Reiter unter Tel.: 0677/61028576 sowie auf www.bergundnaturwacht.at