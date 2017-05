Unternehmer privat: Mit Pfeil und Bogen ins Glück

03.05.2017, 14:39 Uhr

Harald Strauß hat sich mit seinem Bogensportgeschäft in Kaindorf an der Sulm seinen Traum verwirklicht.

Im November des Vorjahres wurde „Harry’s Pfitschipfal Lodn“ in Kaindorf an der Sulm eröffnet. Harald Strauß bietet darin alles an, was das Herz von Bogenschützen höherschlagen lässt: Von Selfmade-Bögen über Sehnenbau bis hin zum Verleih von Bögen reicht die Angebotspalette. „Ich richte mich dabei nach den Wünschen meiner Kunden. Prinzipiell ist alles möglich“, so der passionierte Bogenschütze. Vor rund sechs Jahren ist der Unternehmer durch Zufall auf den Bogensport gekommen und von Anfang an hat ihn der Sport fasziniert. „Ich war sofort begeistert und bin seitdem beim Bogensportclub Leibnitz, der beim Sulmwirt in Wagna trainiert“, informiert Strauß.

Zielgenauigkeit gefragt

Sport für alle Generationen

Dort gibt es einen 3D-Parcours mit über 30 Zielen. Auch an Turnieren nimmt der sympathische Unternehmer regelmäßig teil. Dort tritt er in der Kategorie „Primitivbogen“ an. Dass sich der Bogensport einer immer größeren Beliebtheit erfreut, wundert Harald Strauß nicht. „Es ist der ideale Sport, um sich zu entspannen und loszulassen.“ Neben dem Schießen ist auch das Herstellen der Bögen und Pfeile sowohl Beruf als auch Hobby von Harald Strauß. „Einen Bogen herzustellen, dauert mehrere Tage, einen Satz Pfeile schafft man, wenn man schnell ist, in acht Stunden.“ Seine Familie spielt im Leben des Jungunternehmers eine große Rolle. So teilt seine Lebensgefährtin seine Leidenschaft und ist eine ambitionierte Bogenschützin.„Egal, ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittener – der Bogensport bietet Spiel und Spaß für alle Generationen“, lädt Harald Strauß alle ein, den Sport einmal auszuprobieren. Gerne unternimmt Harald Strauß auch gemeinsam mit Familie und Freunden Ausflüge an die Südsteirische Weinstraße. „Vor allem jetzt, wo es wärmer wird, gehe ich gerne in den Buschenschank und genieße die hochwertigen Weine, die herzhafte Jause und die idyllische Aussicht.“