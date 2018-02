07.02.2018, 17:55 Uhr

Vom Styria-Fahrrad zum Puchauto

Ab 1890 begann Johann Puch die Erzeugung von Fahrrädern in einem kleinen, schiefwinkeligen Häuschen in Graz. Bald wurden daraus die „Styria“ Fahrradwerke des Johann Puch. Die Puchwerke sind 1899 von dem im Juli 1914 verstorbenen Johann Puch unter dem Namen „Johann Puch, Fahrradwerke“ ins Leben gerufen worden. Um 1900 produzierte der Betrieb jährlich 20.000 „Styria“ Räder, die ganz Europa bekannt waren. Berühmte Rennfahrer, wie Gerger, Eros, Ellegard, Huet, Büchner, Josef Fischer usw. benützten das „Styria“ Fahrrad für Rennen und verdankten ihm glänzende Siege, wie die Europameisterschaft, Meisterschaft von Österreich, Dänemark, Russland, das große Straßenrennen Bordeaux-Paris, die großen Preise von Hannover, Leipzig, Teplitz etc.

Im Jahre 1901 wurde der Bau von Motorrädern aufgenommen, die gleich den Fahrrädern einen Weltruf errangen. Die Nachfrage des Publikums nach mehr als zweisitzigen Fahrzeugen drängte zur Konstruktion von Automobilen, deren Erzeugung im Jahre 1906 aufgenommen wurde. 1923 fabrizieren die Puchwerke AG. noch immer ihre bestbewährten Herren- und Damenfahrräder, ferner die Type VIII, jenen soliden Kraftwagen, der in den österreichischen Alpenfahrten seine bedeutende Steigfähigkeiten und Schnelligkeit bewies, sowie Motorfeldbahnen und motorisierte Rollwagen (Zugmaschinen), die die ausgedehnte Verwendung auf Bahnhöfen, in Speditionsbetrieben, Fabriken usw. finden.

Fahrrad - Werbung 1903:

„Styria“-Fahrräder, unübertroffen in Stabilität, leichtem Gang und Eleganz.

Styria – Fahrrad - Werke, Johann Puch & Comp.

Fabriksniederlage nur Graz, Neutorgasse 51, vis à vis der k. k. Hauptpost.

Fremde Fabrikate werden unter den günstigsten Bedingungen in Tausch genommen.

„Waffenrad Steyr“

Erstklassig, elegant und billig, für Interessenten Preiskurante gratis,

A. Friebe, Graz, Sporgasse 21.

Im Jahre 1909 stellten zwei Grazer einen Weltrekordversuch auf der Landscha-Allee an. Slevogt und Diescher gaben mit einem Puchauto so richtig Gas und brachten das Gefährt auf sage und schreibe 130 Stundenkilometer. So schnell war auf der ganzen Welt bis jetzt noch keiner gefahren. Für einen Tag war die Landscha-Allee weltberühmt.

