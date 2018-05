"Weinland Camping" in Gleinstätten erstrahlt in neuem Glanz

04.05.2018, 09:28 Uhr



Vier Monate Bauzeit

Die Arbeiten am Areal haben vier Monate gedauert und wurden zeitgerecht zum Saisonstart der Camper abgeschlossen. Es wurde alles komplett erneuert: Die Sanitäranlagen, die Küche und auch die Außenanlage. "Ein großes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass alles barrierefrei zugänglich ist", informiert Gemeindekassier Werner Reiterer. Nun gibt es auch eine Familiendusche und einen Wickelraum. Für die moderne und funktionale Architektur sowie die Bauausführung zeichnet sich die Firma Bau Klug aus Gleinstätten verantwortlich.

40 Stellplätze im Herzen der Region

Mehrfach ausgezeichnet

Mit rund 40 Stellplätzen ist "Weinland Camping" einer der größten Campingplätze in der Region. Rund 3.000 Nächtigungen pro Jahr werden verzeichnet. "Wir haben eine hervorragende Lage. Gleinstätten ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge sowohl in die Süd- als auch Weststeiermark", ist Werner Reiterer überzeugt. Bei den Modernisierungsarbeiten wurde auch an eine Bodenheizung gedacht, wodurch auch ein Winterbetrieb möglich ist. Insgesamt wurden rund 250.000 Euro in die Generalsanierung des Campingplatzes gesteckt."Wir sind der erste Ökö-5-Sterne-Campinglplatz Österreichs", freut sich Pächter Ewald Haslinger. So kommt das Wasser für die Toiletten aus einem Brunnen und die Heizung sowie der Strohm werden aus Nahwärme bzw. einer Photovoltaikanlage erzeugt. Weiters kann man am Campingplatz auch E-Bikes, ein E-Auto und Fahrräder ausleihen. "Demnächst bekommen wir auch eine E-Ladestation", informiert Haslinger.Bei der Firmen, die am Umbau beteiligt waren, kamen fast ausschließlich einheimische Betriebe zum Zug. "Wir sind mit ihren Arbeiten sehr zufrieden", bringt es Werner Reiterer auf den Punkt. Und tatsächlich, dass neu gestaltete Areal von "Weinland Camping" lässt keine Wünsche offen. Überzeugen Sie sich selbst!