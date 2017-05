Weinverkostung im Klostergarten

15.05.2017, 10:28 Uhr

Dazu hatte der Tourismusverband Leibnitz Südsteiermark mit Vorsitzendem Dino Kada geladen, und er freute sich über „den guten Besuch an Gästen“. – Dazu gab es natürlich zum Knabbern einiges an feiner Kulinarik heimischer Selbstvermarkter, und als Ohrenschmeichler stellte sich das Girard-Ensemble mit seinen Melodien ein. Man war mit den Weinen zufrieden – vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass der Jahrgang 2016 auf Grund mieser Wetterkapriolen eher in bescheidenen Mengen die Keller gefüllt hatte. „Aufregend duftend, leicht zugänglich und körperreich“, wurden die Weine allgemein beschrieben.