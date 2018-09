10.09.2018, 11:15 Uhr

Weniger Alkohol, mehr vom Leben

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und gilt als fester Bestandteil des sozialen, kulturellen und kulinarischen Lebens. Die meisten Steirer trinken mehr oder weniger regelmäßig Wein, Bier oder Spirituosen.

Vor diesem Hintergrund will man mit der Kampagne „Weniger Alkohol, mehr vom Leben“ zeigen, dass ein bewusster Umgang mit Alkohol möglich ist und ein verantwortungsvoller Alkoholgenuss das eigene Leben um wunderbare Momente bereichern kann.



Daher bietet der Gesundheitsfonds Steiermark gemeinsam mit der Arbeiterkammer Steiermark, der Plattform Gesundheitswirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark geförderte Coachings für steirische Betriebe an. Mittlere und große Unternehmen ab 50 Mitarbeitern im öffentlichen oder privaten Sektor können von 10. September bis 15. Dezember 2018 am „Mehr vom Leben“ - Check teilnehmen und so zum Thema „Betriebliche Alkoholprävention“ informiert werden.



Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Presseinformation sowie alle Downloads Sie unter: www.mehr-vom-leben.jetzt/foerderung-fuer-betriebe/

