25.04.2018, 07:51 Uhr

Kommentar von Wolfgang Neubauer, Bürgermeister in St. Georgen an der Stiefing

Ganz nach dem Motto „Wer Jugend hat, hat Zukunft“ versucht die Marktgemeinde St. Georgen an der Stiefing mit dem Neubau des Kindergartens das Bildungs- und Betreuungsangebot in der Gemeinde weiter auszubauen. Nicht nur Bildung und Jugend ist uns wichtig. Wir bieten auch ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten und ein breit gefächertes Vereinsleben. Für alle, die einen lebenswerten Platz suchen, bietet die Marktgemeinde St. Georgen das richtige Umfeld und eine tolle funktionierende Infrastruktur.

Für die Kleinen stehen der Kindergarte und die Volksschule, bei Bedarf beide mit Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Die etwas Größeren können sich in der Neuen Mittelschule in der Fußballklasse auf ihre Fußballerische Karriere vorbereiten. Neben der Musikschule Pro Omnia beheimatet die Gemeinde auch die Landwirtschaftliche Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Neudorf. In der Schlossschule lernen Sie alles was Sie über Alternativmedizin und als Heilbademeister und Heilmasseur wissen müssen.In den Vereinen wird ein ausreichendes Freizeitangebot geboten. Zusätzlich gibt es ein Erlebnisfreibad, eine Tennisanlage eine Stocksportbahn und einen Sportplatz, sowie einen Kinderspielplatz und Funcourt, der für sämtliche ‚Ballspiele markiert ist.Unser Ort verfügt über einen praktischen Arzt inkl. Hausapotheke, eine Zahnarztpraxis, und eine Praxis für Physiotherapie.Des Weiteren kommen bei uns die Gastronomie mit Gasthäusern, Kaffeehäusern sowie der Bereich der Nahversorgung mit einem Kaufhaus und zwei Bäckereien, einer Tankstelle und der Raiffeisenbank im Ort nicht zu Kurz.Für die etwas älteren in St. Georgen steht ein „Betreubares Wohnen“ zur Verfügung und das Zeit Hilfs Netzwerk, welches mit Unterstützung der Gemeinde Nachbarschaftshilfe organisiert.Im Gemeindeamt erwartete Sie ein freundliches Team, das gerne über sämtliche Aktivitäten in St. Georgen Auskunft gibt.