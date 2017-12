Wohnen in der Augasse in Leibnitz

31.12.2017, 14:00 Uhr

Zwei neue Wohnhäuser mit insgesamt 25 Wohneinheiten sind in der Augasse in Leibnitz entstanden.

Seit Februar wurde in der Augasse in Leibnitz, in der Nähe der Gebietskrankenkasse, eifrig gebaut. Im Dezember konnte das umfangreiche Projekt abgeschlossen werden. Die "Neues Wohnen Errichtungs- und Vermietungs GmbH" hat hier zwei neue Wohngebäude errichtet. Als Teilgeneralunternehmer zeichnte die Firma DI Josef Partl Bau GmbH aus Vogau verantwortlich.Entstanden sind hier, in dieser kurzen Bauzeit, 25 Wohneinheiten. Weiters wurde eine Tiefgarage gebaut, die Platz für 39 Pkw bietet. Vor allem im Winter erspart man sich in der Früh durch die Tiefgarage jede Menge Zeit – das Eiskratzen gehört hier der Vergangenheit an. Die Wohnungen überzeugen durch ihre gut durchdachte Raumaufteilung und ihre hellen und lichtdurchfluteten Räume. Die oberen Wohnungen in beiden Häusern sind Maisonette-Wohnungen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf eine nachhaltige Bauweise gelegt. So werden die Wohnhäuser mit Gas–Fernwärme beheizt und sind am neuesten Stand der Technik. Um für alle Generationen attraktive Wohnungen bieten zu können, wurde auch auf Barrierefreiheit geachtet.Durch einen Lift sind alle Wohnungen barrierefrei zugänglich. Auch in den Wohnungen selbst wurde die Barrierefreiheit berücksichtigt. Dies ist nicht nur für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder ältere Menschen wichtig, sondern auch für Frauen mit Kinderwägen.

Gute Infrastruktur

Ein besonderer Pluspunkt der neuen Wohnhäuser ist ohne Zweifel die Lage. Vor der Wohnungstür erstreckt sich einerseits die Au als nahe Wohlfühloase. Weiters hat man im Herzen von Leibnitz alles, was man benötigt und das Zentrum ist fußläufig erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen, Kindergärten und sogar das Rathaus sind nur einen Katzensprung vom neuen Zuhause entfernt.Ein großer Dank seitens der Bauherren gilt allen am Bau beteiligten Firmen, die die Arbeiten zeitgerecht und zuverlässig durchgeführt haben.