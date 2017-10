Yesterday – eine Erfolgsshow geht auf Tour

19.10.2017, 13:29 Uhr

45.000 Euro für den guten Zweck





Erstmals in Wagna

Das Angebot der Show reicht vom Schlager der vergangenen 60 Jahren über Musicals bis hin zu den größten Rock-Hits dieser Zeit.Der Verein „Yesterday-Leute für Leute“ konnte in den vergangenen 15 Jahren mit ihrem Programm über 45.000 Euro an Spendengeldern einspielen, um dringende Notfälle von Familien, wie Spezialbehandlungen in Krankenhäusern, Rollstühlen, PCs für blinde Kinder usw., finanziell zu unterstützen.Dies war aber nur möglich, weil die fast 70 Darsteller pro Show, so authentisch wie möglich, die Rolle der jeweiligen Schlager-und Popstars verkörperten.Auf Einladung der Firma BROWE von Ferdinand Weber aus Wagna, gastiert „ YESTERDAY die Playbackshow" am Samstag, dem 18. November ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Wagna.Ferdinand Weber war von der Playbackshow und von der Idee für einen guten Zweck zu spenden derart begeistert, dass er auch diese Show nach Wagna bringt.Mit dem Erlös dieser Playbackshow möchte Ferdinand Weber Kindern aus Wagna im Sommer 2018 ein gratis Ferienlager im Himmelreich ermöglichen.Der Kinderchor der Pfarre Wagna wird auch einige Stars auf der Bühne unterstützen.

Karten

Karten sind bei der Marktgemeinde Wagna, Reiffeisenbank Leibnitz , Raiffeisenbank Wolfsberg i. Sch. und Fam. Herg im Kulturzentrum Leibnitz erhältlich.Tischreservierungen werden bei der Firma BROWE – 0664/2608987 angenommen.