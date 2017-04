AT

, Spielfeld AT

schloss spielfeld , Spielfeld AT

Die Steirischen Stifts- und Schlosskonzerte gastieren am Sonntag, dem 7. Mai mit der "Zauberflöte" im Schloss Spielfeld. Das Programm gestaltet das Mozartensemble der Wiener Volksoper mit Hansgeorg Schmeiser (Flöte). Erwin Draxler wird Mozartbriefe vorlesen.

Karten für die Veranstaltung sind beim Bürgerservice Straß/Vogau/Obervogau/Spielfeld, in der Raiffeisenbank Spielfeld sowie in Draxlers Büchertheke erhältlich.