04.05.2017, 09:46 Uhr

Zur besonderen Ausstellungseröffnung anlässlich des Jubiläums wird am Donnerstag, dem 18. Mai in der Zeit von 9 bis 12 Uhr bei Kaffee und Kuchen in die Karl-Morre-Gasse 11 eingeladen. Zwölf Mächen und Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch viele Gemeinsamkeiten haben, stellen vereint ihre Fotos aus.