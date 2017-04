Zum Abschied noch zwei Partys

01.05.2017, 07:25 Uhr

Das Blue Tomato in Gralla schließt die Pforten und ist am 5. Juni das letzte Mal geöffnet.



Aufbruch zu neuen Ufern

Es wird ein ganz besonderes Frühstück und auch ein bisschen Wehmut wird nicht zu verbergen sein: Am 5. Juni wird im Blue Tomato in Gralla das letzte Frühstücksbuffet der Bäckerei Hubmann serviert und dann schließt der beliebte Treffpunkt im Einkaufspark seine Pforten."Seit September 2002 haben wir hier das Lokal betrieben. Jetzt ist es Zeit für Veränderung", danken Elmar Hubmann und Christian Reinprecht allen treuen Gästen. Zwei Abschiedspartys sind geplant: Am 27. Mai ab 21 Uhr gibt es Live-Musik mit DJ Reini und am 3. Juni ab 21 Uhr heißt es dann endgültig "Time to Say Goodbye".

Neues in Planung

Neuerungen in Heimschuh

Jeder Abschied bringt wie so oft im Leben auch einen Neustart mit sich. Nur wenige Schritte vom Blue Tomato entfernt wird auf der anderen Straßenseite zurzeit auf Hochtouren gearbeitet."Unser Café Hubmann wird völlig barrierefrei umgebaut und vergrößert. Zudem freuen wir uns schon auf den großen, gemütlichen Gastgarten und künftig werden wir hier mit unserem Frühstücksbuffet und Abendprogramm verwöhnen", laden Elmar Hubmann und Christian Reinprecht schon heute zur offiziellen Eröffnung am 12. Mai im Gewerbepark Nord ein. Bis dahin ist das Hubmann-Mini-Bistro im Einkaufspark bereits ab 5.30 Uhr geöffnet.Erweitert wird das Angebot der Bäckerei Hubmann künftig auch im Bicycle in Heimschuh. Die Pläne für den Umbau liegen bereits am Tisch. "Auch in Heimschuh werden wir ab 10. Juni ein Frühstücksbuffet anbieten", informieren Elmar Hubmann und Christian Reinprecht.