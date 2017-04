Naked Cake mit Mascarponecreme & Beeren

30.04.2017, 18:07 Uhr

Rezeptidee für den Muttertag

Zutaten:

Teig:

4 EierVanilleextrakt1 Prise Salz200 g Zucker200 ml Öl200 ml Mineralwasser prickelnd250 g Mehl50 g Kakaopulver100 g Speisestärke1 Packung Backpulver

Creme:

500 g Mascarpone2 Packungen Sahnesteif50 g StaubzuckerVanilleextrakt400 ml Schlagobers

Schokoglasur:

100 ml Schlagobers100 g Zartbitterschokolade

Verschiedene Beeren:

Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren

Zubereitung:

Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Tortenspringform (Durchmesser 22 Zentimeter) mit Backpapier auslegen.Eier, Zucker, Vanille und Salz ca. fünf Minuten mit der Küchenmaschine zu einer cremigen Masse verrühren. Öl und Wasser zufügen und kurz bei niedriger Stufe einrühren. Mehl, Kakaopulver, Stärke und Backpulver vermischen und hineinsieben. Bei niedriger Stufe kurz einrühren. Den Teig in die Tortenform geben und ca. 60 Minuten backen. Um zu testen, ob der Teig durch ist, mit einem Holzstäbchen hineinstechen – bleibt Teig am Stäbchen kleben, muss er noch backen, ist das Stäbchen trocken, ist der Kuchen fertig.Den fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen, vorsichtig den Tortenring entfernen und ca. eine Stunde abkühlen lassen Anschließend abgedeckt für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den erkalteten Kuchenboden mit einem Brotmesser (Sägeschliff) waagrecht zwei Mal halbieren, sodass drei gleich große Stücke entstehen. Tipp: Damit das Durchschneiden gut gelingt, zuerst mit dem Messer am Rand ringsum nur ganz leicht dort markieren, wo man schneidet, erst dann den Kuchen komplett durchschneiden.Für die Mascarponecreme Schlagobers mit dem Sahnesteif steif schlagen und kühl stellen. Dann Mascarpone mit Staubzucker und Vanilleextrakt gut verrühren, Schlagobers unterheben. Kalt stellen.Den ersten Kuchenboden auf eine Tortenplatte setzen. Die Hälfte der Mascarpone-Schlagobers-Creme darüber verteilen und mit den Beeren belegen. Zweiten Boden draufsetzen, mit der restlichen Creme bestreichen und mit den Beeren belegen. Deckel draufsetzen und die Torte ca. eine Stunde im Kühlschrank kühlen. In der Zwischenzeit kann die Schokoglasur vorbereitet werden: Dazu 100 ml Schlagobers mit 100 g Schokolade aufkochen, bis die Schokolade vollständig aufgelöst ist, Die Glasur ein bisschen abkühlen lassen und vorsichtig auf der Torte verteilen – am besten in der Mitte beginnen und dann ganz langsam zum Rand streichen, bis die Glasur leicht am Rand hinunterläuft. Zum Schluss noch mit reichlich Beeren belegen, am schönsten sieht es aus, wenn man sie in der Mitte platziert.