Das Steirerland ist wieder ganz fest in der Hand der chromblitzenden Oldtimer

28.04.2018, 07:47 Uhr

Wenn das Frühjahr ins Land zieht, holt die Oldtimerszene ihre chrombitzenden Prachtstücke nach der Winterpause aus den Garagen und braust damit wieder übers aufblühende Steirerland.

„Oldtimer trifft Oldtimer“

Große Oldtimerparade

Vom Kirchplatz in Gamlitz aus startete am Freitag, dem 27. April in aller Früh das Teilnehmerfeld von diesmal 152 Oldtimer-Besatzungen in ihren Raritäten zum Saisonauftakt Südsteiermark Classic. Darunter waren prominente Copiloten wie Bundesministerin Ursula Bogner-Strauß, Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer oder ORF Mann Reinhart Grundner und Schlagerstar Peter Kraus.Zum ersten Mal bei der Südsteiermark Classic am Start waren Günther und Brigitte Strohmeier in ihrem 26(!) PS "starken" Peugeot 201. Obwohl sich die Großkleiner gut auf die Classic vorbereitet hatten, galt für sie bei ihrer Premiere das olympische Prinzip vom Dabeisein ist alles.Rund um die Ankunft der Teilnehmer der Südsteiermark Classic am Hauptplatz von Leibnitz feierte man wieder einmal ein großes Nostalgiefest. Denn erstmals war die Stadtgemeinde Leibnitz Gastgeber der für Klassik, Nostalgie, sportlichen Ehrgeiz und Begeisterung bekannten Südsteiermark Classic und war gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern des Leibnitzer Oldtimer-Club für eine Renaissance von „Oldtimer trifft Oldtimer“ verantwortlich.Die Südsteiermark-Classic-Starter haben Bgm. Helmut Leitenberger, Obmann Heimo Aldrian und Obmann-Stellvertreter Horst Videcnik sowie zahlreiche Mitglieder des Leibnitzer Oldtimer-Club und befreundeter Vereine mit ihren Oldies herzlich empfangen.So hatten Nostalgiefreunde die Gelegenheit, die alten Schmuckstücke der Leibnitzer Oldtimerfahrer bereits vor dem Eintreffen der Südsteiermark Classic im Etappenort in Leibnitz zu bestaunen. Die faszinierende Nostalgieparade reichte vom legendären „Puch-Schammerl“ bis zum Edel-Bentley, über Hits aus den 50-er Jahren bis hin zur Mode von seinerzeit. Möglichkeiten für Schnappschüsse bot außerdem die von Hendrik E. Sieders gemalte Borgward Isabella, in der jedermann für ein Erinnerungsfoto Platz nehmen durfte.Die Herzen der Oldtimerfreunde schlugen ein wenig später bei der von den Besuchern von "Oldtimer trifft Oldtimer" beklatschten Ankunft der Teilnehmer der Südsteiermark Classic 2018 im Etappenort Leibnitz nach rund 350 Kilometern Fahrt noch ein wenig höher.Denn Weg am Beifahrersitz nach Leibnitz fanden die aus Gamlitz stammende Ministerin Ursula Strauß-Bogner gemeinsam mit ihrem Gatten und Ex-Minister Christian Böhmdorfer im Oldtimer seines Sohnes.Aus technischen Gründen leider vorzeitig zu Ende war die Veranstaltung für Motorsportlegende Dieter Quester und Sänger Peter Kraus.Im Teilnehmerfeld der exklusiven Oldtimer waren heuer auch besondere Raritäten von Skoda aus dem eigenen Werksmuseum in Mlada Boleslav mit dabei.