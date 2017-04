Oldtimer-Adel auf Stippvisite in der Weinstadt Leibnitz

29.04.2017, 06:57 Uhr

Traditionelles Etappenziel des ersten Tages der Südsteiermark Classic 2017 auf der großen Süd-Ost-Steiermark Runde war die Weinstadt Leibnitz.

Über den Rechberg, die Teichalm und das Vulkanland gelangte das Feld der rund 160 Teilnehmer am späten Nachmittag zurück in die Südsteiermark. Gegen 18 Uhr trafen die ersten Fahrer nach einem anstrengenden und feuchten Auftakt am Hauptplatz in Leibnitz ein. Von offizieller Seite war einzig und allein Bgm. Helmut Leitenberger vor dem Leibnitzer Rathaus, um die wetterfesten Piloten in der Weinstadt zu begrüßen.Zuseher konnten den Oldtimer-Adel genauer ins Visier nehmen und die chromblitzenden Oldies bestaunen.Besonderes Interesse fand natürlich die Ankunft von Lokalmadator und Schlagerstar Peter Kraus, der ebenso wie sein AC Ace Bristol D2, Baujahr 1959 rasch von einer Menschentraube umringt war.Die Blicke auf sich zog natürlich beim Etappenziel Leibnitz auch Automanager Sigi Wolf mit seinem russischen Edel-Oldtimer GAZ GL 1.