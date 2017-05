Mit dem Genussmobil durch die Südsteiermark

12.05.2017, 18:35 Uhr

Zahlreiche Betriebe aus der Südsteiermark unterstützen das Projekt "Genussmobil", das offiziell in der Lipizzanerheimat vorgestellt wurde.

Am 11. Mai 2017 luden der Tourismusregionalverband Süd-West-Steiermark zusammen mit der Energie Steiermark zur Präsentation des „Genussmobils“ ins Lipizzanergestüt Piber nach Köflach ein.Der Tourismusregionalverband Süd-West-Steiermark präsentierte sich als erster Partner für das von der Energie Steiermark ins Leben gerufene Produkt „Genussmobil“, das mit dem 11. Mai nun ganz offiziell den Startschuss erteilt bekam.Bei der Präsentation des „Genussmobils“ im idyllischen Gestüt Piber waren sich Tourismusregionalverband Vorsitzender Guido Jaklitsch und Vorstandsdirektor DI Christian Purrer, Energie Steiermark, einig: „Mit dem Genussmobil haben wir einen Mehrwert für jedermann geschaffen.“Eine zukunftsorientierte Lösung, die für den Kunden - fernab der klassischen Energieversorgung - neue Perspektiven schafft. Urlaubern der Region wird eine einzigartige Erkundungsreise der Süd-West-Steiermark ermöglicht. Partner-Hotels profitieren von einem attraktiven, bis dato noch nicht dagewesenen, Angebot für ihre Gäste und Genusspartner-Betriebe können ihren Bekanntheitsgrad steigern und erfreuen sich einer erhöhten Besucheranzahl.

Das Genussmobil

Das Elektroauto „Genussmobil“ ist das erste von NEXT, Denkwerkstatt der Energie Steiermark, ins Leben gerufene Produkt und verbindet, wie es der Name schon erahnen lässt, elektronischen und zugleich umweltschonenden Fahrspaß, verbunden mit den herzhaften Genüssen der Region Süd-West-Steiermark. Der flotte BMW i3 bietet dem Fahrgast, neben topmoderne Ausstattung, ein völlig neues Fahrgefühl und das umweltfreundlich und emissionsfrei.In der Region bieten bereits drei Partnerhotels das Genussmobil ihren Gästen und Besuchern an:• Hotel Stainzerhof, Stainz• Hotel Restaurant Hasenwirt, Leibnitz• Gut Pössnitzberg, LeutschachAm Bordcomputer des Genussmobils findet der Urlaubsgast individuelle Genusstouren, die quer durch die Süd-West-Steiermark führen. Vorbei an den schönsten Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Region, inklusive kulinarischen Genussadressen und dem ein oder anderen Geheimtipp. Derzeit werden den Hotlegästen 3 geführte Picknicktouren sowie 3 Sightseeing-Touren geboten.Insgesamt 11 Genusspartner unterstützen das Projekt Genussmobil mit ihren Qualitätsbetrieben und Produkten:• Bio-Fruchtsäfte Ribes• Erzherzog Johann Weine• Kogelberger Wollschweine (Buschenschank Kieslinger)• Milchhof Schautzer• Ölmühle Hartlieb• Weingut Germuth• Weingut Langmann-Lex• Weinbau Buschenschank Machater• Weingut Buschenschank Schneeberger• Weingut Buschenschank Warga-Hack• Wirtshaus Jagawirt