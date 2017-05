04.05.2017, 20:02 Uhr

Respekt, Herr Bundespräsident

Die Idee unseres Bundespräsidenten zur Solidarität mit Frauen aufzufordern, die sich nicht durch eine männliche Bekleidungsvorschrift diskriminieren lassen wollen, beweist sein demokratische Verständnis.

Ich frage mich, wo liegt der Unterschied zwischen einer Gesellschaft die Frauen zwingen will ein Kopftuch zu tragen, zu der, die Frauen zwingen will, es nicht zu verwenden.

Weder im Koran noch in der Bibel liest man von einer Kopfbedeckung als religiöses Symbol, und es gibt keine Abbildung der Gottesmutter mit unbedecktem Haupt, obwohl nirgends überliefert ist, das Josef sie dazu gezwungen hätte, ihr Haupt zu verhüllen. Frauen kleideten sich damals so, weil die Gepflogenheiten so waren. So manche Urlauberin musste sich schon dazu bequemen in christlichen Kirchen, vor dem Betreten des Gotteshauses sich zu verhüllen. Das verlangt der Respekt gegenüber dem geheiligten Ort, egal, was die Dame glaubt.

Ein allgemeines Kopftuchverbot in gewissen Situationen ist kein Akt der Demokratisierung von Lebensgewohnheiten, denn es ist Aufgabe eines demokratischen Staates, das Recht der Einzelperson zu gewährleisten, statt auf Stimmenmaximierung zu schielen.

Ob und wann eine Frau ein Kopftuch trägt, egal aus welchem Kulturkreis, geht der Republik gar nichts an, so lange man von den Männern nicht verlangt, ihre Bärte abzunehmen.

Sollte für morgen der Weltuntergang angekündigt werden, mache ich mir keine Sorgen, wir Österreicher liegen ohnehin 50 Jahre hinter der Zeitrechnung zurück. Übrigens: erst 2013 hat Paris das Hosentrageverbot für Frauen aufgehoben.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: