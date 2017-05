Beste Frühjahrsteam siegt auch gegen SV Straß

15.05.2017, 08:02 Uhr

Führung für Rein

Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Quasi aus dem nichts heraus ging Rein kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Michael Stoimaier ließ Tormann Christoph Kübek mit einem platzierten Distanzschuss keine Chance. Glück hatten die Gäste, als David Satler einen Freistoß an die Latte knallte. In der 75. Minute entschied Schiedsrichter Jörg Eberhard nach einem Foul im Strafraum auf Elfmeter für Straß. Stefan Greistorfer trat an und traf mit einem platzierten Schuss zum 1:1 Ausgleich. In der 79. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Nach einem Stanglpass war Roman Schnitzer zur Stelle und traf zum 2:1 Endstand. "Es war eine ausgeglichene Partie, eigentlich ein typischen Remis. Aber wenn man die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie eben", ist Obmann Andreas Bedianitsch, der sein Amt nach der Saison zurücklegt, enttäuscht, gibt aber die Richtung vor: "Wir müssen die Saison konzentriert zu Ende spielen!"