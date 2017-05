Drei wichtige Punkte für den AC Linden Leibnitz

08.05.2017, 08:38 Uhr

Ausgeglichene zweite Hälfte

Nachdem Tillmitsch in der ersten Halbzeit überlegen war, fand AC Linden Leibnitz in der zweiten Hälfte besser ins Spiel und war nun auf Augenhöhe mit dem Gegner. In der 61. Minute ließ Kristian Kraus mit seinem zweiten Treffer Tormann Andreas Möstl keine Chance. Doch die Gäste machten es noch einmal spannend. In der 68. Minute gelang Filip Pocrnja der Anschlusstreffer zum 2:1. Doch die Elf von Patrick Rieger ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte nachlegen. In der 71. Minute erorberte Aljosa Sternad den Ball und traf zum 3:1 Endstand. Für den AC Linden Leibnitz sind das drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.Nicht zufrieden hingegen ist, der sportliche Leiter der SU Tillmitsch: "Es bringt nichts, wenn wir jedes Mal in Schönheit sterben. Wir haben im Frühjahr erst vier Punkte geholt und daher haben wir uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Robert Pfingstl, den ich als Person sehr schätze, zu beenden. Sein Nachfolger ist Johann Bartl, der sich voll mit dem Verein identifiziert."