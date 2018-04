Flavia Solva: Sie schrieben Fußball-Geschichte

29.04.2018, 09:01 Uhr

Vor 25 Jahren machte der SV Flavia Solva österreichweit Schlagzeilen.



Spannende Partie



Daten und Fakten zum Spiel

Es war der 25. Mai 1993, der in die Geschichte des Leibnitzer Fußballs einging. Der SV Flavia Solva empfing damals im Viertelfinale des ÖFB-Cups den SK Rapid Wien. 6.500 Fans ließen das Römerstadion aus allen Nähten platzen. Schon allein die Tatsache, dass es die von Stefan Dörner trainierte Truppe ins Viertelfinale schaffte, war eine Sensation – immerhin wurden auf dem Weg dorthin gleich drei Bundesligisten ausgeschaltet. "Wir haben im Vorfeld gegen den GAK, LASK Linz und St. Pölten gewonnen", erinnert sich Stefan Dörner zurück.Den GAK besiegten die Flavianer deutlich mit 3:0, gegen den LASK und St. Pölten mussten sie jeweils bis nach dem Elfermeterschießen auf den Jubel warten. Dass im Viertelfinale dann mit SK Rapid Wien der österreichische Rekordmeister auf die Südsteirer wartete, war der verdiente Lohn. "Am Tag des Matches war es sehr heiß, um die 32 Grad. Das Stadion war voll und die Atmosphäre einzigartig", so der damalige Trainer. Auch das Match tat das seinige zur guten Stimmung bei. "Durch Chancen von Anton Genseberger und Bruno Friesenbichler hätten wir sogar in Führung gehen können." Am Ende setzte sich aber dennoch der Favorit durch. Jan Aage Fjortoft sorgte mit zwei Treffern für den 0:2-Endstand. Die Leistung, die der Underdog damals erbracht hat, nötigte selbst den Rapidlern Respekt ab. "Rapid-Trainer Gustl Starek ist nach dem Spiel in unsere Kabine gekommen und hat allen Spielern zur tollen Leistung gratuliert", so Dörner. Joachim Hanschekowitsch, Wolfgang Gassmann, Karl Opriessnig, Norbert Lorenz, Bernd Walter (51. Udo Kleindienst), Manfred Preschern, Erwin Ziegler, Alois Fricelj, Jani Hribar, Bruno Friesenbichler, Anton Genseberger (78. Helmut Mauser)25. Mai 1993Johann Scheuhammer6.500 ZuschauerRömerstadion, Wagna