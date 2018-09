Fußballcollege Leibnitz ist fulminant in die Meisterschaft gestartet

19.09.2018, 10:15 Uhr

Die U17 von Trainer Bernd Walter und Co-Trainer Jochen Zadravec hat noch eine weiße Weste: Von den drei bisherigen Meisterschaftsspielen konnte sie alle drei gewinnen und stehen an der Tabellenspitze. Seit dieser Saison gibt es hier eine Kooperation mit Regionalligist Allerheiligen, die sehr erfolgreich verläuft. "Wir haben zahlreiche Talente, die nach dieser Saison wieder zu ihren Stammvereinen zurückgeführt werden können", so Hannes Haller.

Talente kontinuierlich weiterentwickeln

In der U15, die von Stefan Dörner und Boris Ljubic, war der Start ebenfalls sehr zufriedenstellend. Mit zwei Siegen und einem Remis (gegen Sturm Graz) ist man glücklich über den Start. Weiters funktioniert die individuelle Weiterentwicklung der Talente ausgezeichnet. Mit Philipp Federer (Sturm Graz) und Tobias Veit (Wolfsberger AC) haben zwei Spieler den heiß umkämpften Sprung in eine Akademie geschafft. Weiters sind mit Sandro Habisch und Paul Lechner zwei Spieler im Kader der steirischen Auswahl. In die Mädchen-Akademie von Sturm hat sich Antonia Veselksy gespielt und Leonie Scheikl gibt es eine Leibnitzerin, die in der zweiten Damen-Bundesliga bei Krottendorf aktiv ist.