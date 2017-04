Gamlitzer war siegreich

27.04.2017, 08:02 Uhr

In aktuell bestechender Form präsentiert sich der Gamlitzer Bergspezialist Didi Sternad.

Innerhalb einer Woche konnte Sternad den Sieg bei der Bergrallye in Kitzeck sowie den Klassensieg bis 2.000ccm beim Berg Europameisterschaftslauf am Rechberg einfahren. „Der Rechberg taugt mir einfach.“ Am Rechberg fiel gleichzeitig der Startschuss für die Österreichische Automobil Berg Meisterschaft für die sich der Gamlitzer Bergpokalsieger aus 2012 und 2014 heuer besonders gut vorbereitet hat. Auch die Technik des 310 PS starken Alfa Romeo 156 STW wurde über die Wintermonate komplett überholt. Neben der Österreichischen Automobil Bergmeisterschaft werden wir bei ausgewählten Bergrallyes an den Start gehen – so Sternad, der sich auf diesem Weg beim Motorsportclub Gamlitz sowie bei den Sponsoren bedanken möchte.Am 11. Juni findet das Gamlitzer Kart Race zum 11. Mal statt.Infos unter www.msc-gamlitz.at