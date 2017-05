Leibnitzer Leichtathletik-Nachwuchs ganz groß

02.05.2017, 07:39 Uhr



Nachwuchs zeigt auf

Aus sportlicher Sicht zeigten besonders die jungen Leibnitzerinnen und Leibnitzer groß auf. Leonie WAGNER siegte über 60m Hürden (9,51 sec.) Zudem warf sie den Vortex auf 37,84 m und holte damit Platz 3. Mit sensationellen 1,45 m führte sie mit ihrem Sieg im Hochsprung in der U14-Klasse ihre Vereinskolleginnen zu einem Tripplesieg. Die beiden Newcomerinnen Elena WINKLER (1,42 m) und Julia HAIDEN (1,25 m) belegten gleich bei ihrem ersten Hochsprungwettkampf die Plätze 2 und 3. Diese Drei liefen dann gemeinsam mit Celina KLEINEBERG und Valentina ATSCHKO in der 5x80m Staffel auf Rang 2. Neu in der Klasse WU16 begann Jojo GRAILER gleich mit einem Sieg über 80 m Hürden in 13,68 sec.

Diessl in Top-Form

Internationale Veranstaltung

Bei den Burschen der U14-Klasse war Lokalmatador Enzo DIESSL sowohl über die 60m Hürden (8,62 sec.) als auch im Vortex-Wurf (55,77 m) nicht zu schlagen. In der U12 sicherte sich Noreen GAREA mit 3,62 m im Weitsprung den 3. Platz. Bei den Jungs lieferten sich Jakob KOLLEGGER, Gabiel BORNEMANN und Tobias RESCH einige interne Duelle. Im Vortex-Wurf gab es den zweiten Dreifachsieg für die Leibnitzer: Jakob siegte mit 31,07 m und holte überraschend auch den Sieg im Weitsprung mit 3,96 m. Gabriel fixierte den Tagessieg über 50m Hürden in tollen 8,56 sec. In der 5x80 m Staffel liefen diese drei mit David AGRINZ und Maxi FLOR in 64,14 sec zum Sieg.Bei den älteren Semestern gab es bei den Masters starke internationale Konkurrenz. Ivica POPIC vom ATUS Gratkorn mit 55,26 m im Speerwurf, Mihaly FÖLDI aus Ungarn im Diskuswurf (39,83 m) sowie der 82-jährigeVizeweltmeister Marko SLUGA aus Slowenien zeigten tolle Leistungen. Für die Gruppe der KÄRCHER-Masters mit Ingrid GRITSCH, Barbara und Wofram Heidinger und Peter MILEDER gab es Licht und Schatten – einige Bestleistungen gab es aber allemal.Der Stabhochsprung wurde von Athleten aus Lettland dominiert, die Dauergäste in Leibnitz sind. Marks HARCENKO (4,20 m) bei den Männern und Ildze BORTASCENOKA (3,60 m) bei den Frauen holten sich die Siege – Lea LANG (3,30 m) und Katharina URDL (2,80 m) zeigten hier auf. Die 4x400 m Staffel der Leibnitzer sah mit Hannes ROBIER sogar den neuen Präsidenten des Steirischen Verbandes am Start – der Vizemeistertitel war der wohlverdiente Lohn. Besonders erfreulich war, dass der weiteste Diskuswurf des Tages von Djeneba TOURE mit 49,36 m das Limit für die U23-Europameisterschaft bedeutete.