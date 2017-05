Neue Dressen für die U10 aus Gabersdorf

10.05.2017, 11:19 Uhr

Der USV Gabersdorf bedankt sich recht herzlich bei Bernd Klampfer (Fliesen Klampfer) für das Sponsoring!Am Samstag, dem 29. April fand in Gabersdorf ein U8 und U10 Turnier mit Mannschaften aus der näheren Umgebung statt. Die Zuseher wurden Zeugen von tollem Einsatz und wunderschönen Toren.Das nächste Turnier in Gabersdorf steht bereits am 20. Mai am Programm und die Verantwortlichen freuen sich erneut auf viele gute Spiele.