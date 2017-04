Neues Transfersystem für Vereine beschäftigt Funktionäre

23.04.2017, 08:25 Uhr

Auf Einladung des SV Flavia Solva Wagna traf man sich im Gasthof Stolletz in Wagna zum Ligastammtisch der Fußballvereine des Bezirkes Leibnitz.

Vereine aufgepasst!

Bedingte Strafen

Nach den ersten Frühjahrsrunden zogen Vertreter von Vereinen aus dem Bezirk Leibnitz im Gasthof Stolletz in Wagna eine Bilanz über den Auftakt zur Frühjahrssaison.Im Mittelpunkt des Interesses stand jedoch die von STFV-Vize Alfred Steindl vorgestellte neue, ab 1. Mai geltende Ausbildungs- und Förderentschädigung beim Vereinswechsel von Spielern bis zum 28. Lebensjahr. "Das System folgt dem `Rucksack-Prinzip`. Der aufnehmende Verein hat dem abgebenden die Ausbildungs- und Förderungsentschädigung zu entrichten, die durch Ausfüllen einer Excel-Tabelle auf der Homepage des STFV berechnet wird", so Steindl, der betonte, dass der Stichtag 20. Juni zu beachten sei.Sportanwalt Christian Flick berichtete, dass internationale Sportregelungen immer öfter auch in Österreich zur Anwendung kämen. "Im Disziplinarbereich sollte die Möglichkeit bedingter Strafen forciert werden. Demnach kann sich ein Täter von einem Teil der Strafe durch entsprechendes Wohlverhalten innerhalb eines Beobachtungszeitraumes befreien, was ich absolut gut und auch für den STFV zielführend finde", meinte RA Flick.Obwohl die Werbeaktion für neue Referees gut funktioniere, so Schiri-Obmann Franz Roschitz, stünden von den 325 Schiedsrichtern maximal 220 am Wochenende zur Verfügung. Schiri-Gebietsleiter Sigi Doppelreiter will junge Leute an das Schiri-Amt heranführen.

"Team der Runde" im Frühjahr 2017

Seit die beiden Brüder Ernst und Toni Jahrbacher einen regelmäßigen Ligastammtisch der Fußballvereine des Bezirkes Leibnitz ins Leben gerufenen haben, ist es nun bereits auch eine lieb gewordene Tradition geworden, dass die Vereinsvertreter ihre besten Spieler für das jeweilige „Team der Runde“ nominieren.Nachfolgend die Namen jener Spieler, die die Klubfunktionäre zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft für das Team der Runde namhaft gemacht haben: Tibor Puhar (Flavia Solva), Florian Schögl (Heiligenkreuz), Daniel Krenn (Wildon), Daniel Krempl (Lebring), Matej Vracko (Gleinstätten), Josef Tausendschön (Straß), Philipp Zanner (Gamlitz), Stefan Zöhrer (Gralla), Michael Russ (Tillmitsch), Philipp Hierzer (Gabersdorf), Fabio Schnabl (AC Linden Leibnitz), Daniel Pischleritsch (Kaindorf), David Voves (Heiligenkreuz).