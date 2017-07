Sensationelle Leistungen bei TC Kern Open in Vogau

24.07.2017, 13:04 Uhr

Im Herren Einzel Bewerb gewann der Lokalmatador Stefan Graupner vom TC Kern gegen den als Nummer 1 gesetzten Helmut Ploder vom TC Graz Waltendorf.Bei den Damen konnte Sara Heinrich (Grazer Parkclub) ihren Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen.Im Bewerb Herren Einzel Kombi überraschte der erst 15-jährige Christian Winter (TC Unterpremstätten), der im gesamten Bewerb ohne Satzverlust blieb und sich souverän den Titel holte.Den Sieg im Mixed U15 Einzel holte sich Paul Plommer vom TK Gratkorn.Dieses Jahr zählen erstmals auch die Herren Bewerbe Doppel und Doppel Kombi zur STYRIAN GRAND SLAM Gesamtwertung. Im Doppel Kombi ging der Titel an Niklas Krenn vom TC Kern mit Doppelpartner David Rentmeister. Das Finale des Doppel A Bewerbs konnte aufgrund eines starken Gewitterregens nicht beendet werden. Das Finale wird beim kommenden 6. ITF TC Kern Future Turnier fertig gespielt. Dieses internationale Turnier, das mit 15.000 US$ dotiert ist, findet vom 29. Juli bis 6. August auf der Tennisanlage Kern in Vogau statt (Eintritt frei).