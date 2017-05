Snooker-Turnier in Kaindorf/S.

Der Snooker-Club Kaindorf an der Sulm lädt am 10. und 11. Juni zum 7. Red Open Turnier ein.

Spielbeginn ist jeweils um 8.30 Uhr. Auf den Sieger warten 150 Euro Preisgeld. Die Veranstaltung findet im Clubhaus in der Grazerstraße statt.

Anmeldungen sind unter der Nummer 0664/2051359 möglich.