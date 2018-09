St. Johann gewinnt in Unterzahl - Rettungseinsatz am Spielfeld

15.09.2018, 21:15 Uhr

Jauk bringt Hausherren in Führung

Knapp 50 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag zum Heimspiel des SV Union St. Johann/S. gegen St. Josef. Die Mannen von Trainer Sebastian Zirngast hatten aus den ersten vier Spielen sieben Punkte geholt, hatten dementsprechend eine breite Brust und gaben im Spiel zu Beginn auch den Ton an. Die starke Anfangsphase krönte Felix Jauk in der 18. Minute mit einem sehenswerten Kopfballtreffer – sein 1:0 war auch gleichzeitig der Pausenstand. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde St. Johann-Kapitän Gregor Ledam von Schiedsrichter Alexander Pintscher verwarnt, eine Gelbe die noch Folgen haben sollte. Denn kurz nach dem Seitenwechsel musste Ledam in höchster Not zu einer Notbremse gegen Peter Jaritz greifen und wurde mit der Ampelkarte vom Feld gestellt.

Gäste können Überzahl nicht nutzen – Verletzungen sorgen für traurigen Schlusspunkt

Rettung musste gerufen werden

Eine durchaus richtige Entscheidung. Für den St. Johanner Kapitän bereits der zweite Ausschluss in dieser Saison, nachdem er bereits in der zweiten Runde beim Heimspiel gegen Stallhofen mit Gelb/Rot vom Feld musste. In Überzahl wirkten die Gäste in den nächsten Minuten sehr angriffslustig, Kapitän Christian Ulrich ließ aber zwei 100-prozentige Möglichkeiten ungenutzt. Einmal war er dabei völlig alleinstehend vor dem gegnerischen Tor und schob das Leder trotzdem vorbei – bitter für St. Josef. Die Johanner Abwehr hatte zuvor auf Abseitsfalle gesetzt, was in der 1. Klasse natürlich schwierig ist, da es ja keine Linienrichter gibt – Glück für die Hausherren. In weiterer Folge wirkte St. Josef zwar bemüht, konnte aber kaum noch Druck aufbauen. Vielmehr waren es jetzt die Schwarz-Gelben, die immer einschussbereit vor Keeper Stefan Streit-Putzi auftauchten. Eine der vielen Konterchancen nutzte Renato Ternik in der 83. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum 2:0. Bei diesem Ergebnis sollte es am Ende auch bleiben, leider Gottes gab es dann aber noch einen äußerst tragischen Schlusspunkt in dieser Partie.Es war in der 90. Minute als der kurz zuvor eingewechselte Johannes Haring unglücklich mit Philipp Harkam zusammenkrachte – beide Spieler blieben sofort am Boden liegen. Es war klar, dass hier etwas schlimmeres passiert war – einer blutete aus der Nase, der andere aus dem Ohr. Schiedsrichter Pintscher entschloss sich nach Rücksprache mit beiden Trainern die Partie vorzeitig abzupfeifen, niemanden war natürlich noch nach Fußball zumute angesichts der Verletzungen ihrer Spieler. Beide mussten anschließend von der Rettung ins Spital gebracht werden, wir wünschen an dieser Stelle natürlich beiden Kickern eine baldige Genesung.