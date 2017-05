Vogauer Tennis – Damen am neuem Boden

01.05.2017, 08:20 Uhr

Von den fünf Sandplätzen der Tennisanlage „TC Kern“ in Vogau erhielten zwei den neuen Force Court-Belag, der nun offiziell am „TC Kern Ladies Day“ eröffnet wurde.Von den fünf Sandplätzen der Tennisanlage „TC Kern“ in Vogau erhielten zwei den neuen Force Court-Belag, der nun offiziell am „TC Kern Ladies Day“ eröffnet wurde.

Der neue Belag – „modernster Sandbelag“, freut sich Obmann Robert Kern – besteht aus einer 3 cm dicken Schichte gepresster und mit Klebstoff aufgetragener Dachziegelsplitter. Der Belag ist völlig wasserdurchlässig, so dass er nach Regenfällen sogleich wieder bespielbar ist. Dazu sehr strapazfähig und wartungsarm. Die 124 TC-Kern-Mitglieder kommen aus der Großgemeinde Straß in Steiermark sowie aus den Nachbargemeinden, und Bürgermeister Reinhold Höflechner erwähnte beim kleinen Eröffnungsfestakt die von der Gemeinde aufgebrachten Kosten der Neugestaltung mit 85.000,- Euro, wobei seitens des Vereines etwa 300 Gratisarbeitsstunden geleistet worden waren.Danach wurde fleißig gespielt, wobei der Bürgermeister in einem Mix-Doppel gegen einem mit Obmann Kern sein Tenniskönnen zeigen durfte. Den TC Kern Ladies Day betreute das Organisationsteam Raphaela Klapsch, Patrizia Sonnek und Melanie Lackner. – Übrigens: der TC Kern ist sehr erfolgreich, so findet er sich steiermarkweit als einzige Mannschaft in der 2. Bundesliga. Spannende Spiele sind zu erwarten: 1. Bundesliga-Heimspiel gegen Wien HSV am 20. 5. 2017, 11 Uhr; am 25. 5., 11 Uhr gegen Telfs; am 27. 5., 11 Uhr gegen Altenstadt (Vlbg.); am 17. 6., 11. Uhr gegen Mauthausen.