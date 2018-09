4-3-2-1 Lernen mit Erfolg, Mag. Kühnelt GmbH, 8430 Leibnitz, Grazer Gasse 4

19.09.2018, 00:10 Uhr

Lernen macht Spaß

Wer schon zu Schulbeginn Nachhilfe nimmt, kann Probleme von Anfang

an vermeiden.

Mag. Kühnelt – Pädagogin und Leiterin des Lerninstitutes IFL Nachhilfe und IFS Studentenkurse in Leibnitz, Graz und Klagenfurt – über gute Noten, Stressvermeidung und den Polizeiaufnahmetest.Beide müssen lernen und Prüfungen bestehen. Unser Ziel ist es, dass sie das auch schaffen.

Begleitkurse am IFL Nachhilfe

Vorbereitung für das Aufnahmeverfahren der österreichischen Polizeiausbildung

Bildung ist ein Grundbedürfnis und beeinflusst unsere Zufriedenheit. Darum unterrichten wir verantwortungsvoll und zielgerichtet, sei es für eine Schularbeit oder die positive Absolvierung eines Eignungstests.Durch Erfolg! In unseren Kursen helfen wir, Ängste und Stress abzubauen und die Chancen auf Erfolgserlebnisse zu maximieren. Das stärkt das Selbstbewusstsein und macht Spaß.Neben Intensivkursen und Einzelunterricht für alle Hauptfächer bieten wir ab Oktober wieder unsere bewährten Begleitkurse an. Einmal wöchentlich wiederholen und vertiefen wir in Kleingruppen den laufenden Schulstoff.Die Schüler lernen von Anfang an mit, Schwierigkeiten können sofort behoben werden und Stress wird vermieden. Das ist nicht nur gut für die Noten, sondern auch für die Gesundheit. Und wer bis Ende Oktober einen Begleitkurs bucht, für den sind die ersten zwei Wochen gratis!Hier ist die Motivation eine andere, die Schwächen sind jedoch oft ähnlich. In unseren Vorbereitungskursen zum Polizeiaufnahmeverfahren trainieren wir für den Deutsch-, Mathe- und Intelligenztest. Wir vermitteln sehr komplexe, aber auch grundlegende Inhalte.Die Polizei sucht österreichweit Nachwuchs, aber nur jeder siebente Anwerber schafft den Test, um die Grundausbildung machen zu können. Viele scheitern an mangelhaften Rechen- oder Schreibkenntnissen. Die Nachfrage nach unseren Vorbereitungskursen in Graz und Klagenfurt ist so groß, dass wir diese ab November auch hier in Leibnitz anbieten werden.=> 2 Wochen gratis bei einer Buchung bis Ende Oktober=> Wöchentlicher Unterricht in Kleinstgruppen=> Alle Schultypen und Hauptfächer=> Weniger Stress in der Schule – mehr Freude am Lernen!=> Kursstart im November 2018=> Trainings für den Deutsch-, Mathematik- und Intelligenztest=> Sichere dir deinen persönlichen Startvorteil!Grazer Gasse 48430 Leibnitz+43 3452 83668