Alles rund ums Bauen und Wohnen mit bester Beratung

22.04.2017, 12:41 Uhr

Die größte Informationsmesse rund um die Themen Bauen, Wohnen, Garten, Auto, E-Bikes und Quads, die Südsteirische Baumesse, geht am 22. und 23. April im Naturparkzentrum Grottenhof über die Bühne!

71 Aussteller sind es exakt, die heute und morgen im Naturparkzentrum Grottenhof allen Häuslbauern, und jenen, die es noch werden wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen.Bei der Baumesse gibt es die einmalige Möglichkeit, sich bei diversen Ausstellern über das Hausbauen, von der Planung über den Rohbau bis hin zu Installationen und Gartengestaltung, zu informieren. Die Messe ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Weiters gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Am Samstag wird der ORF-Wurlitzer mit Erich Fuchs live von der Baumesse übertragen und am Sonntag gibt es ab 11 Uhr ein Spanferkel vom Holzkohlengrill, das von Chefkoch Mario Flor zubereitet wird. Damit die Südsteirsiche Baumesse ein Ausflug für die ganze Familie ist, wird ein Unterhaltungsprogramm für Kinder angeboten: Ponyreiten, Kinderkarussel, Kinderschminken, eine Hupfburg und vieles mehr warten auf die kleinen Bauherrn.Also, hinkommen, sich informieren und jede Menge Spaß haben! Und mit etwas Glück räumen Sie auch noch beim großen Gewinnspiel den Hauptpreis ab!