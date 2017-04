Das 13. Grillopening bei Fa. Franz Krainer in Wagna eröffnete neue Grillsaison

30.04.2017, 20:27 Uhr

Ein großes Fest für alle Grillfreunde und Fans wahrer Gaumenfreuden war das traditionelle Grillopening auf dem Gelände von F. Krainer Fleisch- und Wurstwaren in Wagna.

So richtig Gusto auf Grillspeisen konnten sich die rund 1.000 Besucher bei der bereits 13. Auflage des großen Grillopenings von Franz Krainer Fleisch- und Wurstwaren in Wagna holen. Franz und Berta Krainer eröffneten damit die aktuelle Grillsaison.Auch diesmal konnte man aus einer sensationell großen Auswahl seine Grill-Favoriten finden und die zahlreichen köstlichen Grillspezialitäten von Krainer-Fleisch verkosten.

Ansturm auf die neuen Spezialitäten

Musikalische Unterhaltung

Besonderes Interesse gab es für die variantenreiche neue Bratwurst "schnelle Schnecke", die es gleich in mehreren Geschmacksvarianten für die Grillparty daheim gibt. Sie kann rasch in der Pfanne, am Griller oder in der Mikrowelle zubereitet werden .Die Besucher strömten am Sonntag in das große Grillzelt und hatten die Wahl aus einer sensationellen Vielfalt an Grillspezialitäten.Itaj Gazmed von der Antenne Steiermark moderierte die Veranstaltung. DJ Markus Zechner war für die Musikauswahl zuständig. Bei einem großen Gewinnspiel wurden zahlreiche Warenpreise, darunter auch ein praktischer Weber-Kugelgriller, verlost.