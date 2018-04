Marktgemeinde Lebring freut sich über IceFighter

20.04.2018, 08:38 Uhr

Zu Hause ist es doch am Schönsten! Das dachten sich auch die zwei neu produzierten IceFighter und suchten sich ihre neuen Besitzer nur unweit der Produktionsstätte von Ecotech, nämlich in der heimischen Marktgemeinde Lebring!

Sparmodus ist gestartet

Besonders stolz ist Eco Technologies, dass sich wieder 2 neue IceFighter Solesprüher der Flotte des Bauhofs der Marktgemeinde Lebring anschließen durften! Bei Eco Technologies werden die Produkte nämlich nicht nur in eigener Produktion gefertigt, sondern auch entwickelt – und dies geschieht im heimischen Betrieb im steirischen Lebring! Und die Mitarbeiter des Bauhofs Lebring, sowie die Bewohner der knapp 2.200-Einwohner Gemeinde sind es längst gewohnt, im Winter auf eisfreien Straßen und Gehwegen ganz ohne Splitt- oder Trockensalzrückständen unterwegs zu sein!Denn die Lösung liegt meist so nah – das dachte sich auch Bürgermeister Franz Labugger und wusste sofort: „Von dieser innovativen Winterdiensttechnologie in unserer Gemeinde können wir nur profitieren – teurer Winterdienst und hohe Einkehrkosten nach der Saison gehören längst der Vergangenheit an!“. Nicht nur durch die geringen Kosten punktet der Salzsolesprüher IceFighter, denn durch die enorme Salzeinsparung wurde die Umweltbelastung innerhalb der Gemeinde stark reduziert. Die Marktgemeinde Lebring glänzt unter anderem mit schön angelegten Parkanlagen, Blumenbeeten und Verkehrsinseln – diese werden durch die präzise Soleausbringung mit dem IceFighter zusätzlich geschont!Ein Aspekt, den Eco Technologies besonders freut, ist der einfache Winterdiensteinsatz mit dem IceFighter! Da präventiv gearbeitet wird, kann bereits vor dem Schneefall eine Schicht Sole auf die Fahrbahn ausgebracht werden – bei Schneefall friert der Schnee somit nur sehr langsam bis garnicht auf dem Untergrund fest, was bedeutet, dass sich die Mitarbeiter des Bauhofs einen Einsatz mitten in der Nacht bei beginnendem Schneefall ersparen! Zudem entfallen unnütze Leerwege mit den Fahrzeugen, denn durch die vollautomatische Computerregelung des IceFighters wird die Reichweite errechnet! Abgesehen davon erfolgt die Soleausbringung geschwindigkeitsabhängig – was die Reichweite des Fahrzeugs zusätzlich erhöht! Das lästige Einkehren und recyceln von Splitt und anderen abstumpfenden Streumitteln nach der Wintersaison entfällt ebenfalls zur Gänze!