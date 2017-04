Robert Holzer ist neuer Gesellschafter bei Frühwald

27.04.2017, 11:54 Uhr



Niederlassungen in Österreich und in CEE wird verstärkt

Individuelle Designprodukte für jeden Kunden

Der neue Eigentümer und der neue CEO, der auch Gesellschafter des Unternehmens ist, kündigen nach der erfolgreichen Übernahme der Frühwald Holding GmbH. aus dem Sanierungsverfahren ein umfangreiches Investitionsprogramm für den Traditionsbetrieb aus Österreich an und setzen mit ihrem neuen Konzept der „Frühwald Stein Manufaktur“ auf individuelle Designprodukte. Damit sind die rund 100 Arbeitsplätze des Unternehmens im In- und Ausland nachhaltig gesichert: Die operative Führungs-Holding der Frühwald Gruppe in Österreich wird verstärkt, die drei bestehenden Produktionsstandorte in Ungarn sowie der Produktionsstandort in Kroatien werden weitergeführt und modernisiert.„Ich freue mich, das Traditionsunternehmen Frühwald auf stabilen Beinen in eine dynamische Zukunft führen zu können“, sagt der neue CEO Robert F. Holzer. „Im Zentrum der Frühwald-Unternehmensphilosophie steht seit jeher die Qualität und Innovation der produzierten Produkte und der individuelle persönliche Service mit der engen Partnerschaft zu Entscheidungsträgern, dem qualifizierten Baustoffhandel und den Verarbeitern. Unsere neue Philosophie der ‚Frühwald Stein Manufaktur‘ baut auf dieser Grundlage auf, geht aber noch einen wichtigen Schritt weiter: Unser Ziel ist es, künftig mit individuellen Lösungen, innovativer Beratung und gezieltem Kundenfokus zu überzeugen und durch die neuen Investitionen Produktsysteme anbieten zu können, die für unsere Kundinnen und Kunden ganz individuelle und hochwertige Designprodukte ermöglichen.“