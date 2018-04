Wagna: Krainers Grillopening bei Kaiserwetter macht Gusto aufs Grillen

29.04.2018, 19:37 Uhr

Was im Jahr 2015 noch recht bescheiden mit lediglich einigen Tischen und Sonnenschirmen am Parkplatz der Fa. F. Krainer in Wagna begonnen hat, wurde im Laufe der Jahre zu einem regelrechten Volksfest.

Volksfest mit kulinarischen Festspielen

Beste Unterhaltung

Das bereits 14. Grillopening bei Fa. Franz Krainer in Wagna eröffnete traditionell die neue Freiluft-Grillsaison und machte so richtig Gusto auf Grillspeisen für die Grillparty daheim. Kein Wunder, denn die Auswahl an Grillspezialitäten aus dem Hause F. Krainer ist ja auch wirklich derart groß, dass es schon einen ganzen Tag lang dauert, bis man sich quer durch das Angebot gekostet hat. Der Ansturm aufs reichhaltige Grillbuffet war enorm und dokumentierte die Beliebtheit des Evergreens.Und so wurde am prachtvollen, sonnigen Sonntag, dem 29. April 2018 einmal mehr ein großes Volksfest mit kulinarischen Festspielen für alle Grillfreunde und Fans wahrer Gaumenfreuden auf dem Gelände von F. Krainer Fleisch- und Wurstwaren in Wagna gefeiert. Franz und Berta Krainer boten als Gastgeber der großen Besucherschar eine köstliche, große Auswahl an Spezialitäten, die die einmalige Gelegenheit bot, seinen persönlichen Grill-Favoriten zu finden oder einfach nur die zahlreichen köstlichen Grillspezialitäten von Krainer-Fleisch rechtzeitig zur Eröffnung der heurigen Grillsaison zu verkosten. Moderator Gregor Waltl begleitete die zahlreichen Besucher durch den Feiertag und Schlagerstar Oliver Haidt sorgte mit seinen Schlagern in bewährter Manier für beste Stimmung im Zelt. Da legte mancher schon einmal Messer und Gabel beiseite und klatschte oder schunkelte zu den Hits von Oliver Haidt begeistert mit.Geburtstagskind Gregor F. Waltl führte als Moderator durch das an Musik und Kulinarik reiche Programm. Beim großen Gewinnspiel durften sich viele der Besucher über einen der zahlreichen Warenpreise freuen, darunter auch ein sehr praktischer Weber-Kugelgriller samt brandneuer CD von Oliver Haidt.