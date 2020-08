Die Begriffe Unterstützung und Kulanz finden in der Kunst- und Kulturszene in Zeiten wie diesen fast inflationäre Verwendungsmöglichkeiten. Für die Veranstalter dieser Szene ist der Begriff Kulanz aber eher ein Fremdwort.

NIKLASDORF/WIEN. Als der Auftritt von Viktor Gernot im Grazer Orpheum am 11. März aufgrund von COVID-19 abgesagt und auf Ende Oktober verschoben wurde, war die Option "Geld zurück" für uns kein Thema. Wir haben sofort versucht, für den neuen Termin dienstfrei zu bekommen und somit unsere Treue gegenüber unseren heimischen Kabarettkünstlern zu demonstrieren.

Anfang August sind wir im Internet zufällig auf die Veranstaltungen der Reihe "Theater im Park" im Privatgarten des Palais Schwarzenberg in Wien gestoßen. Wir buchten sofort und in freudiger Erwartung vier Plätze für einen Auftritt der österreichischen Kabarettgrößen Michael Niavarani und Viktor Gernot für Sonntag, den 23. August 2020. Die Vorfreude fand aufgrund zweier - nachweisbarer - medizinischer Notfälle Ende letzter Woche ein jähes Ende. Nachdem sich die "gesundheitlichen Wogen" wieder langsam zu glätten beginnen, an einen Kabarettbesuch am Sonntag jedoch absolut nicht zu denken ist, war es an der Zeit, bei der Servicestelle von "Theater im Park" um eine Stornierung bzw. eine Kulanzlösung für die vier Tickets im Wert von immerhin 216€ zu bitten.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Stornierungen seien nicht üblich, aber mit dem Weiterleiten unseres Anliegens an die Geschäftsleitung wurde uns unter diesen besonderen Umständen eine Kulanzlösung in Aussicht gestellt. Jedoch gab es bis dato keinerlei Rückmeldung der Geschäftsleitung. Bei einem klaren NEIN zu einer eventuellen Kulanzlösung wäre uns vielleicht noch genug Zeit geblieben, um die Tickets in Eigenregie an den Mann bzw. Frau zu bringen. Mittlerweile ist es aber bereits Freitag Nachmittag und wir haben weder eine Antwort erhalten, noch ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, die Tickets ohne größeren finanziellen Verlust verkaufen zu können. Natürlich ein Verlustgeschäft von 216€ für uns nicht existenzbedrohend, aber als "Pappenstiel" würde ich diesen Betrag auch nicht bezeichnen.

Was aber noch schwerer wiegt als der finanzielle Verlust ist der Umstand, dass gerade die Kunst- und Kulturbranche in der letzten Zeit immer wieder für Kulanz und Unterstützung geworben hat, es jedoch nicht einmal der Mühe wert findet, dem Publikum eine wie auch immer geartete Antwort zukommen zu lassen. Ich würde meinen, in Zeiten wie diesen (und auch anderen) sollte man mit echten Fans anders umgehen.