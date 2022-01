Sie "brennt" für ihre neue berufliche Herausforderung: Claudia Flatscher, seit Anfang Jänner ist sie die Geschäftsführerin der Erlebnisregion Erzberg Leoben (siehe nebenstehenden Bericht).

Voller Enthusiasmus spricht sie über die Schönheiten und die Angebote der 14 Gemeinden des neuen Tourismusverbandes, ihre Liebe zur Region stellt die gebürtige Eisenerzerin plakativ und glaubhaft dar. Man bekommt förmlich Lust, mit Schneeschuhen unsere Natur zu erkunden oder – wenn es wieder wärmer wird – mit dem Fahrrad entlang der Mur zu radeln.

Ein gemeinsames Ziel

Claudia Flatscher bringt eine langjährige Erfahrung in der Tourismusbranche mit. Sie setzt neben den touristischen Attraktionen ganz besonders auf die handelnden Personen in den Tourismusgemeinden und in der Tourismuskommission, auf die Meinungsbildner und auf die Bevölkerung als Werbebotschafter: Mit ihnen gemeinsam will sie das Ziel verfolgen, die Vielfalt der Erlebnisregion Erzberg Leoben einem breiten Publikum näherzubringen.

